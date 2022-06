Olona llena una nueva plaza en El Ejido: “Los sindicatos corruptos deberían disolverse y devolver lo robado”

La candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha vuelto a llenar una plaza de Andalucía. Esta vez ha sido en El Ejido, donde ha cargado contra los sindicatos «corruptos» en alusión directa hacia UGT y CCOO. «Lo que tendrían que hacer es disolverse, devolver la pasta y pedir perdón, y me da igual el orden”, ya que “han prostituido la acción sindical, han traicionado a los trabajadores y a todos los representantes de las organizaciones sindicales que luchan por los derechos de los trabajadores”.

«El acuerdo alcanzado que supone un recorte del 50% de las subvenciones que perciben la patronal y los sindicatos en Castilla y León es parte del cambio real. Este es el camino que Vox quiere recorrer en Andalucía», ha dicho Olona.

Por otro lado, la candidata de VOX recordó cómo en el debate del lunes el candidato del Partido Popular siguió “sin aclarar con quién se va a dar la mano” tras las elecciones del 19 de junio, ya que “las mayorías absolutas ya no existen”. En este sentido, Olona anunció una vez más que “en VOX tenemos claro que sólo cabe una distancia infinita con el gobierno de Sánchez”, pero “el señor Moreno Bonilla” sabe que “somos realistas y respetuosos, no habrá mayorías absolutas y por eso son necesarios los pactos”.

Para terminar, la diputada por Granada dejó claro que VOX es “el único partido que está siendo honrado con Andalucía diciendo claramente que es lo que va a hacer tras el 19J”, asegurando que su formación política “no traicionará ni un solo voto, pero el gobierno será con VOX o no será”, reiterando que “aunque solo sea necesario un escaño o la abstención de un solo diputado de VOX, no van a tener nuestro apoyo si no es con VOX en el gobierno. Porque ya han demostrado que no cumplen”.