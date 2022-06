UGT contraataca a Imanol Arias desvelando su sueldo: «Es un desagradecido, que no vuelva a TVE»

Imanol Arias se ha convertido en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la cancelación de Cuéntame cómo pasó en RTVE. El actor acusó al PSOE de censurar la serie por hablar de la corrupción del Partido Socialista en uno de los últimos capítulos. Y, ha pedido disculpas y ha reconocido que sus palabras «no son realmente sinceras», el sindicato UGT ha cargado contra él.

La sección sindical de RTVE ha tachado lo ocurrido de «calentón verborreico» y ha señalado que no puede quedar en un «lo siento, no volverá a pasar» porque sus declaraciones son «demasiado graves e injustas». Así lo han trasladado en un comunicado en el que, además, han pedido que Imanol Arias «no debe, bajo ningún concepto, trabajar para RTVE».

«Para Imanol Arias, es insoportable estar en esta cadena y, de hecho, afirma que no quiere volver y quieren que le liberen. Desde UGT RTVE no podemos permanecer inmunes a tanto dolor y sufrimiento por parte de quien, al parecer, no parece muy dispuesto a marcharse por su propio pie, renunciando a sus más que jugosos emolumentos por programa», recogen en la misiva publicada en su web, utilizando la ironía.

Asimismo, el sindicato ha asegurado que el actor cobra más de 45.000 euros por cada episodio de Cuéntame. En este sentido, ha indicado que «debe ser triste para un actor que cobra 47.000 euros por episodio alucinar con este despilfarro de pasta entre tan numeroso ejército de la vagancia», en referencia a las declaraciones que hizo Arias respecto a los trabajadores de RTVE.

Así las cosas, instan a «cortar de raíz la relación» laboral con el intérprete de Antonio Alcántara porque, a su juicio, «el daño que ha hecho es inmenso». «No podemos permitir que se ponga en duda un programa que durante décadas ha sido y es tan emblemático», agregan en el escrito.