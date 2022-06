El barrio sevillano La Macarena ha sido siempre el auténtico bastión de la izquierda en la capital hispalense. En 2018, uno de cada dos votantes metieron en la urna la papeleta del PSOE de Andalucía (34,14% de los votos) o de Podemos (26,45%), mientras que el PP y Vox apenas lograron rascar aproximadamente un 8% de los votos cada uno. Este año, sin embargo, la tendencia podría cambiar, tal y como admiten los propios socialistas.

Un ex recluso admitía a OKDIARIO Andalucía que, aunque siempre ha votado al PSOE, esta vez lo hará por Vox. «Voy a votar a Vox porque me han dicho muchos compañeros que al que hay que votar es al que está diciendo cosas coherentes», señalaba el hombre, que lleva ocho años fuera de prisión tras 30 años de condena: «Voy a votar a Vox pese a que he votado siempre a la izquierda. ¿Tú te crees que Zapatero aún no haya dado la cara?».

Otra mujer también admitía el cambio de tendencia. «Creo que si pensamos en la persona que ha llevado el Ayuntamiento de Sevilla durante los últimos cuatro años (Juan Espadas), no creo que lo haya hecho muy bien. Y si no lo ha hecho bien en el Ayuntamiento no lo va a hacer bien en la región entera. Entonces, hay muchas personas que hemos votado al socialismo y ahora no», explica.

Socialistas ¿convencidos?

Otra señora, reconocida socialista, admite que votará al PSOE-A pese a los 680 millones malversados. «Mi padre siempre ha votado al PSOE. Él decía que le daba dinero Felipe González», explicaba la mujer, que reconocía que de política entiende «muy poquito» por lo que «sigo por donde mi padre iba». «Voto al PSOE por tradición», subraya la mujer, que aunque admite las mejoras en Andalucía con el PP de Juanma Moreno, «voto al PSOE porque me parece mejor la izquierda que la derecha». Y punto.

Otro hombre, también socialista, explica que cree que «va a haber cambio de tendencia en La Macarena» porque «va a salir Juanma Moreno». «Aunque yo he votado lo de siempre: socialismo», añade. «Corrupción siempre ha habido. Todo el que entre va a chupar», esgrimía el hombre cuando era cuestionado por OKDIARIO Andalucía sobre por qué votar al PSOE pese a todas las tramas de corrupción que tiene a sus espaldas.

«Yo he votado al PSOE porque vengo de familia de izquierdas. Yo no soy de izquierdas pero lo que no soy es de Vox», continúa el señor, que admitía que «voto como si fuera un equipo de fútbol». «El PP no ha robado porque sólo ha estado cuatro años, verá usted cuando lleve 20…», concluye.