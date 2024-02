La novia del guardia civil asesinado también rechaza la condecoración de Marlaska: «No queremos medallas»

La pareja de Miguel Ángel González Gómez, el guardia civil natural de San Fernando (Cádiz) asesinado el pasado viernes en el puerto de Barbate, ha rechazado la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con la que se condecoró al agente a título póstumo. «No queremos ninguna medalla. No deberían de dar medallas por haber fallecido», ha denunciado Alba.

La viuda de David Pérez Carracedo, el otro agente arrollado por una narcolancha, también se negó a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impusiera la medalla al guardia civil. «No, mi marido no habría querido esto», dijo en el funeral celebrado en Pamplona.

Alba ha denunciado que el trabajo de Miguel Ángel era, como miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS), «rescatar personas» del agua y no luchar contra el narcotráfico. «No se merecía esto, ni él ni nadie, pero él en concreto no se merecía acabar así. Ése no era su trabajo, allí no había personal suficiente y mi pareja era Guardia Civil, pero del GEAS. Se dedicaba a rescatar a la gente con vida o sin vida y no se dedicaba a ir detrás de narcos, ni tenía que estar ahí», ha relatado, visiblemente abatida por la muerte de su pareja.

En una intervención en Canal Sur Televisión, Alba ha asegurado que su novio «luchó para que por lo menos estuviesen en las condiciones que merecían estar» en materia de seguridad. «No se merecía acabar así», ha insistido.

Miguel Ángel fue condecorado a título póstumo con la Cruz de Oro de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, una insignia que Alba ha rechazado al considerar que «no deberían de dar medallas cuando una persona ha fallecido sólo por haber fallecido». «No queremos ninguna medalla. Se debería valorar el trabajo que hay allí, de toda la gente que hay allí luchando cada día sin medios, y que pague el que tenga que pagar», ha aseverado.

La madre habla con OKDIARIO

La madre de Miguel Ángel, Francisca María Gómez, Paqui, ha apuntado en una entrevista a OKDIARIO Andalucía al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quienes acusa de ser unos «mentirosos»: «Marlaska es tan mentiroso como su jefe. Eso es lo que siento. Que es un mentiroso. Si no hace bien su trabajo, que dimita. Porque cuando un profesional no hace bien su trabajo lo mandan a la calle. Un médico, un enfermero… Cualquier persona que tenga otra profesión y no sea político».

Además, Paqui reclama «que se haga una ley como se está haciendo la Ley de Amnistía. Que se haga una ley para que los policías puedan luchar contra los narcos. Que puedan ametrallarlos. Que le tengan miedo a la Guardia Civil, y no que se pitorreen de ellos. Eso es lo que quiero. Una ley. No la Ley de Amnistía para los cabrones».

El luto en San Fernando

La familia de Miguel Ángel obligó a rectificar al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), que acabó decretando dos días de luto oficial por el asesinato del agente, natural de la localidad. La señal de duelo del gobierno municipal ha llegó 72 horas después del suceso y después de que la tía del guardia civil mostrara su indignación con la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), en el minuto de silencio guardado el pasado lunes a mediodía en el Consistorio.

«Te he apoyado siempre, Patricia (Cavadas). Ni un día de luto, ni uno. Carnaval. Fiestas. La alcaldesa de aquí, que yo he apoyado siempre, no ha hecho ni un puto día de luto en su Ayuntamiento. Y eso es una vergüenza. No ha suspendido ni los carnavales ni el pregón. Mucha fiesta y ni un día de luto. Ni uno. No hay derecho», denunciaba su tía, Carmen Gómez, a las puertas del Ayuntamiento.

El pasado domingo, el Ayuntamiento de San Fernando anunciaba que quedaba aplazada la programación de carnaval prevista para la jornada, pero no por la muerte del agente isleño, sino por «motivos meteorológicos». Ya el lunes, y tras el citado episodio, el gobierno municipal decretó finalmente dos días de luto oficial, con la bandera de la ciudad ondeando a media asta y quedando suspendidos, ahora sí, los actos en torno al carnaval.