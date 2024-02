La familia del guardia civil asesinado obliga al PSOE de San Fernando a decretar el luto que rechazó

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha decretado dos días de luto por Miguel Ángel González, el agente de la Guardia Civil asesinado por narcos en el puerto de Barbate. La señal de duelo del gobierno municipal ha llegado 72 horas después del suceso y después de que la tía del guardia civil mostrara su indignación con la alcaldesa, Patricia Cavada (PSOE), en el minuto de silencio guardado este lunes a mediodía en el Consistorio.

Miguel Ángel González Gómez, de 39 años, era natural de San Fernando y miembro del Grupo de Especialistas en Actividades Subacúaticas (GEAS). Tenía pareja pareja y una hija. «Te he apoyado siempre, Patricia. Ni un día de luto, ni uno. Carnaval. Fiestas. Que era de aquí. Que era de aquí mi niño. Y llevaba San Fernando con mucho orgullo», denunciaba su tía, Carmen Gómez, a las puertas del Ayuntamiento.

«Asesinado. Fallecido no, asesinado», recalcaba la familiar, arropada por sus vecinos. «En estos momentos siento mucho dolor. Si he venido aquí ha sido por los ciudadanos de San Fernando y por sus compañeros. He venido a apoyarles a ellos, no al Ayuntamiento. Porque si se ha guardado un minuto de silencio ha sido porque se ha hecho a nivel nacional. La alcaldesa de aquí, que yo he apoyado siempre, no ha hecho ni un puto día de luto en su Ayuntamiento. Y eso es una vergüenza. No ha suspendido ni los Carnavales ni el pregón. Mucha fiesta y ni un día de luto. Ni uno. No hay derecho», denunciaba con una mezcla de dolor e indignación.

«Y a Marlaska no le dije nada en la capilla ardiente porque tengo más vergüenza que él y por respeto a los que estaban allí. Que dimita. Nada más. Que dimita. Porque iban en una cáscara de nuez -en alusión a la zódiac de los agentes, más ligera, más pequeña y menos potente que la narcolancha-. Y estos hijos de puta mañana están en la calle. ¡Justicia!», reclamaba la tía del guardia civil, además de más «medios» para los agentes, «que se juegan la vida todos los días».

Otra de las tías de Miguel Ángel González Gómez es Emilia Gómez, presente también en el minuto de silencio: «Lo único que quiero es preguntarle al señor Marlaska y al señor Sánchez si son capaces de dormir por la noche». La familiar ha recordado que el Ministerio del Interior desmanteló en 2022 la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra los narcos en el Estrecho (OCON-Sur). «Quitó a 150 agentes porque le dio la gana. Están cachondeándose de España entera. No tienen vergüenza. Los guardias civiles son unos héroes. Espero que la muerte de estas personas sea la gota que colme el vaso y sirva para que nos pongamos en movimiento de verdad. Que se haga Justicia», manifestaba.

Las críticas de ambas familiares, recogidas por San Fernando Televisión, fueron difundidas en las redes sociales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC): «La alcaldesa de San Fernando no ha ordenado ni siquiera un día de luto por el asesinato de los guardias civiles en Barbate, ya que uno de ellos era natal de San Fernando».

La alcaldesa de San Fernando no ha ordenado ni siquiera un día de luto por el asesinato de los guardias civiles asesinados en Barbate, ya que uno de ellos era natal de San Fernando. pic.twitter.com/yiQjnTQueV — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) February 12, 2024

También el sindicato Jupol se hizo eco de lo ocurrido en el municipio gaditano: «Muy significativo lo que sucedió ayer en San Fernando. Refleja la hipocresía de muchos políticos, en este caso su alcaldesa Patricia Cavada, que no decretó ningún día de luto por nuestros hermanos de la Guardia Civil asesinados. La tía de Miguel Ángel Gómez nos representa a todos. Aquí no hay términos medios, o se está con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o se está con los narcos».

Muy significativo lo que sucedió ayer en San Fernando (Cádiz), refleja la hipocresía de muchos políticos, en este caso su alcaldesa @patriciacavada que NO decretó ningún día de luto por nuestros hermanos de la Guardia Civil asesinados. La tía de Miguel Ángel Gómez nos representa… pic.twitter.com/O9XUwuv6VZ — JUPOL (@JupolNacional) February 13, 2024

El pasado domingo, el Ayuntamiento de San Fernando anunciaba que la programación de Carnaval prevista para la jornada se aplazaba, pero no por la muerte del agente isleño, sino por «motivos meteorológicos» . Ya el lunes, y tras el citado episodio, el gobierno municipal decretó finalmente dos días de luto oficial.

El luto se inició este lunes a las 15:00 horas y se mantendrá hasta este miércoles a esa misma hora, con la bandera de la ciudad ondeando a media asta y quedando suspendidos, ahora sí, los actos en torno al carnaval, tal y como recoge el decreto municipal.

«Este triste acontecimiento, en el que dos miembros de la Guardia Civil han sido asesinados en acto de servicio, defendiendo la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad, ha conmocionado a toda la ciudad», se expone en el documento, donde se señala también que «este asesinato no sólo representa una pérdida irreparable para las familias de los agentes asesinados y para el cuerpo de la Guardia Civil, sino también para toda la ciudadanía de San Fernando, profundamente conmovida por estos hechos».