Ni Vigo ni Madrid: ya hay fecha para el encendido de las luces de Navidad más increíble de España

La Navidad ya está aquí. Múltiples ciudades españolas ya tienen sus luces encendidas, pero otras no. Un municipio que tiene pendiente este bonito momento es Málaga. Cada diciembre, la capital de la Costa del Sol se convierte en un lugar mágico que atrae a numerosos visitantes que no quieren perderse el espectáculo de luces desplegado, al mismo tiempo que disfrutan de los mercadillos navideños, los belenes y una agenda repleta de actividades.

¿Cuándo se encienden las luces de Navidad 2025 en Málaga?

El encendido navideño de la Calle Larios vuelve a convertirse en el gran acontecimiento de la Navidad malagueña. Cada año, miles de vecinos y visitantes se congregan en esta arteria principal para disfrutar del espectáculo de luz y sonido que marca el inicio oficial de las celebraciones en la ciudad. En esta ocasión, el alumbrado se activará a finales de noviembre: será el viernes 28, a partir de las 18:30 horas, con varios pases consecutivos, tal y como ha detallado el Ayuntamiento de Málaga.

Desde el encendido oficial, la iluminación navideña de Málaga podrá disfrutarse diariamente entre las 18:30 y las 00:00 horas. Los fines de semana y las vísperas de festivo, el horario se ampliará y las luces permanecerán encendidas hasta las 2:00 de la madrugada. El alumbrado se mantendrá activo hasta el 6 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad de Reyes.

Cuándo es el espectáculo de la calle Larios de Málaga

La Calle Larios vuelve a erigirse como el gran icono de la Navidad en Málaga. Este céntrico paseo, convertido cada año en el punto neurálgico de las celebraciones, atrae a miles de personas que acuden para contemplar un alumbrado espectacular acompañado de un montaje musical que se ha convertido en una referencia internacional.

Para facilitar el disfrute de todos los visitantes, el espectáculo contará con tres pases diarios, programados a las 18:30, 20:00 y 21:00 horas. Más allá del impacto visual, la Navidad malagueña se ha consolidado como un importante motor económico para el comercio local, impulsando las ventas y reforzando la proyección turística de la ciudad.

Encendido de luces de Navidad en Sevilla

En la capital andaluza las luces se encenderán el viernes 28 de noviembre. Desde este día, las luces navideñas permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. A partir del 7 de enero se iniciará el proceso de retirada, que se extenderá hasta el 15 de febrero, conforme a lo establecido en el contrato del servicio.

El alumbrado seguirá un horario general de 18:30 a 00:00 horas, aunque en fechas señaladas como Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, la iluminación se mantendrá activa hasta la 1:00 de la madrugada.

La decoración no se limitará únicamente a las calles: también se instalarán elementos ornamentales, figuras y árboles de Navidad en espacios emblemáticos como la Plaza del Salvador, Plaza Nueva, Plaza de Cuba, Plaza de San Francisco, así como en los puentes de Triana y San Telmo, reforzando el ambiente festivo en toda la ciudad.

Cuándo encienden las luces de Navidad en Huelva

Las luces de Navidad de Huelva capital volverán a encenderse el 28 de noviembre de 2025, según ha confirmado el Ayuntamiento. La elección de esta fecha responde, una vez más, a la intención de hacer coincidir el encendido con el Black Friday, atendiendo a la petición del comercio y la hostelería para impulsar las ventas y marcar el inicio oficial de la campaña navideña en la ciudad.