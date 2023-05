Moreno pide «contundencia» ante los ataques racistas a Vinicius en Mestalla: «Siento vergüenza»

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha exigido este lunes total «contundencia» a las instituciones del fútbol contra los insultos racistas que el madridista Vinicius recibió en su visita a Mestalla, estadio del Valencia CF. «Siento vergüenza», ha manifestado el líder del Ejecutivo andaluz en declaraciones a los periodistas en Palma del Río (Córdoba).

Moreno ha abogado por «denunciar siempre, con toda la energía y con toda contundencia, cualquier comportamiento racista hacia deportistas. Hay que erradicarlo de manera sólida de todos los campos de fútbol y de todos los acontecimientos deportivos que se produzcan en nuestro país».

«Un país como el nuestro, que es moderno, que quiere ser un país de vanguardia, no se debe permitir el lujo de que ningún descerebrado insulte a una persona simplemente porque su origen o su raza es distinta. Eso en España no tiene cabida y desde luego las instituciones del fútbol tienen que ser contundentes en la respuesta», ha añadido el presidente de la Junta.

Moreno ha recalcado que el hecho de que el episodio fuera protagonizado por un grupo reducido de aficionados no resta gravedad al asunto: «Esto no es una broma, esto no un chiste, esto no es ‘bueno, es una cosa de cuatro’. No. España es un país serio, un país que tiene que respetar, y para respetarnos a nosotros mismos tenemos que respetar a los demás. Además, éste es un país donde convivimos muchas personas que tienen distintos orígenes, diferentes creencias, distintas razas, y por tanto tenemos que actuar con mucha categoría humana y sobre todo con mucha contundencia. A mí ve avergüenza cuando se producen estos comportamientos en los campos de fútbol. Siento vergüenza», ha zanjado el líder del Gobierno andaluz.

Poco después, Moreno ha reiterado sus palabras en un mensaje publicado en sus redes sociales: «Me avergüenza cualquier comportamiento racista en un campo de fútbol. Hay que denunciarlo y actuar de manera contundente para erradicarlo de cualquier espacio de la sociedad. NO AL RACISMO».

Me avergüenza cualquier comportamiento racista en un campo de fútbol. Hay que denunciarlo y actuar de manera contundente para erradicarlo de cualquier espacio de la sociedad. NO AL RACISMO. pic.twitter.com/vRM4XgxzAd — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 22, 2023

El brasileño Vinicius Junior recibió insultos racistas antes del encuentro, a la llegada del autobús del Real Madrid a Mestalla, y también durante el mismo («p… negro», «p… mono» o «¡uh, uh, uh!», además de otros como «Vinicius, muérete»). El delantero señaló a uno de los aficionados racistas y el árbitro detuvo el partido durante unos minutos, si bien acabó expulsando al futbolista tras una tangana.