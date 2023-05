No hay dudas: la afición del Valencia llamó «mono» a Vinicius

Los aficionados del Valencia llamaron «mono» a Vinicius Junior en la llegada del Real Madrid a Mestalla. Como se aprecia en el vídeo, los centenares de aficionados congregados en las inmediaciones del estadio profirieron cánticos racistas contra el brasileño a su llegada. Algo que se repitió en el transcurso del encuentro y de lo que se quejó Ancelotti al término del partido.

You can delete the video but there’s no hiding kid @jositixx RACIST pic.twitter.com/qZ7DYUleDP

— fan account (@Asensii20) May 21, 2023