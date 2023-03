Mora (Adelante Andalucía) pide «prender fuego a la prisión» porque «el sistema penal es patriarcal»

Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, ha compartido en sus redes sociales un post que señala que «el estado español es uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa occidental», así que, señala, «el sistema es patriarcal». Además, el comentario compartido por Mora pide prender «fuego a la prisión» a través de un hashtag.

Mora, sólo un día después de utilizar el Pleno del Parlamento de Andalucía para hablar de su menopausia, ha compartido este comentario en sus redes sociales. Dice textualmente así: «El estado español es uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de europa (sic) occidental. El sistema penal es patriarcal y castiga doblemente a las mujeres: por incumplir la norma y por incumplir su rol de género. #8M #FuegoALaPrision #feminismoantipunitivista».

Un mensaje de odio que intenta hacer creer que el sistema penal español discrimina a las mujeres, sin aportar absolutamente ningún dato ni estadística, como suele ser habitual en le gente que milita en esta formación que, recuerden, sigue dirigiendo Teresa Rodríguez.

Cabe recordar que desde Adelante Andalucía llamaron este jueves «partido de los maltratadores» a Vox, motivo por el que fueron reprendidos por el presidente del Parlamento de la comunidad, Jesús Aguirre (PP), quien tildó estas palabras de «intolerables» e intentó, sin éxito, que las retirasen.

El estado español es uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de europa occidental. El sistema penal es patriarcal y castiga doblemente a las mujeres: por incumplir la norma y por incumplir su rol de género.#8M#FuegoALaPrision!! #feminismoantipunitivista pic.twitter.com/QZDKCaAvvq — salhaketa nafarroa (@salhaketa_naf) March 10, 2023

Menopausia

Como decíamos, Maribel Mora utilizaba este jueves su turno de palabra para contar a los andaluces su experiencia personal e íntima con la menopausia: «Le voy a contar mi experiencia», ha comenzado esgrimiendo Mora. «Yo tengo 51 años, la regla me va y me viene cuando le da la gana (…). A veces me entran los típicos calores. Es como si un interruptor se enciende y te entran 50 grados de temperatura del tirón. Si te sacas un abanico en invierno, a muchos les da la risa, como veo a alguna gente que le está dando la risa… Y se cachondean, sobre todo hombres. Si te entra por la noche, pues seguramente tienes insomnio. A mí me da insomnio. Llevo dos días durmiendo cuatro o cinco horas máximo. Otras veces no me entra. Otras veces me dan taquicardias o ansiedad. Otras veces no me entra. Muchas mujeres tienen más síntomas y otras menos síntomas (…) Y muchas mujeres lo viven en la más absoluta soledad. Señora consejera, ¿qué va a hacer para garantizar los derechos de las mujeres cuando vivimos esta fase biológica de la menopausia?», ha terminado preguntando a una consejera del Gobierno de Juanma Moreno.