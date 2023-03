Brutal bronca en el Parlamento andaluz tras llamar el portavoz de Adelante «maltratadores» a todo Vox

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha vuelto a llamar «partido de maltratadores» a Vox. Esta vez en el Pleno del Parlamento andaluz. Por ello, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP), ha llamado al orden al diputado y ha calificado de «impresentables» sus palabras instándole, sin éxito, a que las retirara. La intervención de Aguirre ha sido aplaudida tanto por la bancada de Vox como por la del PP, con Juanma Moreno a la cabeza.

«Los adolescentes ya hablan de relaciones, ya hablan de pornografía, ya hablan de masturbación, ya hablan de sexo, ya hablan de celos, ya hablan de amor. En el único sitio en el que esto es un tabú es aquí, en las instituciones. Y si no intervenimos lo que pasa es que el partido de los maltratadores de la extrema derecha avanza en su discurso, llega a las aulas, y acaba impregnándolo todo. Si no dedican recursos a esto después no se hagan la foto cuando asesinen a una joven», señalaba José Ignacio García, que ya este miércoles calificó también como «partido de los maltratadores» a Vox.

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, le ha espetado: «Señoría, usted, teniendo la palabra, ha llamado maltratadores a todo un grupo parlamentario, esto aquí es impresentable. ¡Es impresentable! ¿Retira la palabra?». «No», ha respondido el portavoz de Adelante Andalucía con chulería. «Pues vuelvo a decir lo mismo: es impresentable», ha insistido Aguirre, a lo que José Ignacio García ha incidido en sus descalificaciones afirmando que «no he dicho nada que no sea verdad».

«Señoría, usted ha llamado maltratadores a todo un grupo», le ha exclamado el presidente del Parlamento, a lo que García se ha seguido escudando: «No, no, no, he dicho que es el partido de…». «Vuelvo a decir lo mismo. ¿Que usted piensa que es más porque no retira la palabra? ¡Pues muy bien! La perra gorda para usted. Pero eso es impresentable ponga como lo ponga», ha vuelto a decir Aguirre arrancando el aplauso de toda la bancada del PP y de Vox.