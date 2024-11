Martina Velarde se rinde: deja el liderazgo de Podemos Andalucía tras haberlo hecho desaparecer

Martina Velarde, coordinadora de Podemos Andalucía, ha anunciado que no se presentará al proceso de primarias para volver a liderar el partido en la comunidad, en la que por cierto la formación no tiene representación parlamentaria porque Velarde no entregó a tiempo la documentación necesaria para poder presentares a las elecciones autonómicas de 2022. Desde entonces, el trabajo de Podemos en Andalucía se limita a tuitear insultos y lanzar bulos y soflamas a través de las redes sociales para intentar arañar votos a sus dos máximos competidores: Sumar -con quienes comparten confluencia- y Adelante Andalucía -coalición liderada por Teresa Rodríguez-.

Y es que precisamente la alargada sombra de Teresa Rodríguez, con mucho más carisma que Velarde, ha provocado que Martina no haya logrado ni siquiera el apoyo de los suyos, que han sido quienes la han logrado convencer de que ha llegado el momento de dar un paso a un lado. De hecho, cabe destacar que Martina Velarde fue impuesta por Pablo Iglesias hace cuatro años, cuando Teresa Rodríguez decidió salir de Podemos. Así, ya desde la barrera, Velarde ha expresado su respaldo a una candidatura que va a liderar la actual secretaria de Organización del partido morado, Raquel Martínez.

Así se ha anunciado en una convocatoria de prensa celebrada este lunes en Sevilla, coincidiendo con la apertura del proceso de primarias para elegir a coordinadores y direcciones autonómicas de Podemos en Andalucía, entre otras comunidades, al que la concejal del Ayuntamiento de Sevilla Susana Hornillo ya anunció días atrás su intención de concurrir encabezando una candidatura.

Raquel Martínez encabezará así «la candidatura oficial en la primarias de Podemos Andalucía», según se pone de relieve en un comunicado en el que se subraya que la actual secretaria de Organización cuenta con el respaldo de Martina Velarde, así como del «histórico dirigente sindical» Diego Cañamero y de los parlamentarios andaluces José Manuel Gómez Jurado y Alejandra Durán.

Martina Velarde ha justificado su decisión de no presentarse a las primarias para renovar como coordinadora de Podemos Andalucía en el «ingente trabajo» que realiza en el Congreso de los Diputados -donde cuenta con un escaño en el Grupo Mixto por la provincia de Granada-, que «me absorbe prácticamente en la totalidad del tiempo del que dispongo», según ha indicado para explicar que quiera «dar un paso al lado en el ámbito de la dirección andaluza» de la formación que a nivel nacional lidera Ione Belarra.

Velarde, que sustituyó en el año 2020 a Teresa Rodríguez como coordinadora de Podemos Andalucía, ha defendido su gestión al frente del partido, y en esa línea ha comentado que «recibimos un partido destrozado, usurpado por otro partido, sin finanzas, sin representación parlamentaria, que hemos levantado con mucho esfuerzo».

Raquel Martínez

De igual modo, Velarde, que «seguirá en el equipo de máxima confianza de Ione Belarra», ha apoyado públicamente la candidatura del equipo que encabeza Raquel Martínez, Podemos Transformar Andalucía, que, según se expone en el citado comunicado, «agrupa a los principales referentes públicos del partido», como el citado Diego Cañamero, que concurrió a las elecciones europeas del pasado mes de junio en la lista de Podemos y es miembro del Consejo Estatal del partido.

Cañamero se integra como número dos en la candidatura de Raquel Martínez, que también contará con el parlamentario más joven de la actual legislatura andaluza, el cordobés José Manuel Gómez Jurado, así como con la también diputada granadina Alejandra Durán, actual portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía.

Del ámbito municipal, la candidatura cuenta con el respaldo de concejales como Nico Sguiglia, de Málaga; Nerea Tovar, de Dos Hermanas (Sevilla); Gema Martínez, de Torreperogil (Jaén), o Mari Ángeles García, de Tomares (Sevilla).

Raquel Martínez ha señalado que «Andalucía necesita transformaciones profundas para atajar los desequilibrios sociales, de género y medio ambientales que sufre, y por eso nos llamamos Podemos Transformar Andalucía».