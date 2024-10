La líder de Podemos Andalucía bloquea a cientos de militantes: «Me dicen que vaya campaña basura»

Que Podemos es un juguete roto es una realidad. Una realidad que, sin embargo, no están dispuestos a asumir los líderes podemitas. Es el caso de Martina Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía, que ha bloqueado de sus redes sociales a cientos de militantes de IU, de Sumar y también de su propio partido por mostrar su disconformidad con la forma en la que las formaciones comunistas se están relacionando. Además, cuando uno de los podemitas bloqueados ha echado en cara a Velarde su actitud, ésta ha respondido que lo hace porque le están diciendo que «vaya campaña basura que se está haciendo».

Ante las numerosas cuentas en redes que denuncian que Martina Velarde les ha bloqueado, como suele hacer con todo aquel que no la alabe, un popular tuitero podemita (@R0cser) le ha recriminado a la secretaria general de Podemos Andalucía su actitud. «Incomprensible: Mi secretaria general de Andalucía me bloquea en redes sociales. Mi delito: Discrepar en posiciones distintas de cómo tratar relación IU/Podemos», señalaba un podemita.

«Mi opinión la sabes y sabes que siempre he valorado tu trabajo como militante andaluza, sé que te has partido el lomo literalmente por el partido, partiendo de esa base y apreciándote mucho como persona diré que no me parece justo el bloqueo por diferencias que haya, la verdad. Un abrazo», explicaba otro usuario podemita.

«Interrumpo mi desconexión para decirte, Martina Velarde, que si la militancia es tan importante como dices no bloquearías a una de las mejores militantes de nuestro partido. Lo que @R0cser quiere es lo mejor para Podemos Andalucía y su opinión es la de la mayoría», le explicaba a Velarde otro influencer podemita.

En esta ocasión, Velarde ha querido dar unas explicaciones que únicamente pasan por decir que les bloquea por mostrar su disconformidad: «Aprovecho para decir que la militancia me ha dicho que vaya campaña basura que se está haciendo porque hay nuevo proceso. Todo el mundo sabe que no hay elecciones hasta 2026 y que yo no decido confluencias, se decide en Podemos».