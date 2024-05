Velarde (Podemos) explica llorando que no ha votado la amnistía porque un ser querido «está muy grave»

Martina Velarde, diputada en el Congreso y líder de Podemos Andalucía, no ha acudido este jueves a votar la Ley de Amnistía con la que Pedro Sánchez ha roto la igualdad entre españoles a costa de permanecer en la Moncloa. La ausencia de Velarde ha provocado que el trámite se haya superado por la mínima, ya que se necesitaban 176 votos y se han sumado 177. Por ello, ha colgado un vídeo en sus redes sociales en el que ha explicado, entre lágrimas, que no ha ido al Congreso porque la persona que «más quiere» está «muy grave».

En el vídeo, Velarde comienza diciendo que la «ultraderecha», las redes y algunos medios se han hecho eco de su ausencia durante la votación, algo que ha confirmado y que ha explicado porque el pasado martes la llamaron para decirle que «la persona que más quiere» está «muy grave». Cuando se enteró, lo «primero» que hizo fue «coger un tren» para «darle la mano y estar a su lado todo el rato».

«Soy una representante pública y evidentemente sé cuáles son mis responsabilidades, y pedí los justificantes oportunos para enviarlos al Congreso y que me dejasen votar de manera telemática. Pero la Mesa ha tenido a bien no considerar mi petición porque dice que el reglamento no lo recoge», explica Velarde, que acto seguido lanza un dardo a Sánchez: «Igual es porque soy una diputada rasa y no me puedo permitir pedirme cinco días de reflexión para acompañar a la persona que más quiero».

«He tramitado la Ley de Amnistía en todas sus fases, he votado que sí junto a mi grupo y esta vez no iba a ser diferente… Pero no he podido hacerlo», argumenta Velarde entre sollozos. «Si algo me ha enseñado estar en Podemos es que cuando decimos que la vida sea, tiene que haber herramientas para que pueda ser», continúa la líder de Podemos Andalucía. Por último, agradece a sus compañeros de Podemos por haberle dicho que «tú tienes que estar donde tienes que estar».