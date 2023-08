¿Maldad o ridículo? El PSOE manipula un tuit de la Junta para hacer creer que obvian un fusilamiento

El PSOE de Andalucía ha compartido en sus redes sociales un tuit del Centro de Estudios Andaluces (dependiente de la Junta de Andalucía) para intentar hacer creer que los de Juanma Moreno obvian el fusilamiento de Blas Infante. Una manipulación en toda regla, toda vez que, en otro de los tuits de un extenso hilo, el Centro de Estudios Andaluces explica, literalmente, cómo Blas Infante «estuvo encerrado en la prisión improvisada del Cine Jáuregui, donde permaneció hasta la noche del 10 de agosto, cuando fue fusilado, al filo de la madrugada, al borde de una cuneta en la carretera de Carmona».

Pero en el PSOE han obviado intencionadamente este tuit del hilo, y han preferido coger otro para intentar hacer creer que la Junta de Andalucía escondía el citado fusilamiento. En concreto, el tuit escogido para «reírse» del Centro de Estudios dice lo siguiente: «Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal». Un tuit que la cuenta oficial del PSOE de Andalucía ha citado diciendo: «Y se cayó encima de unas balas».

Y se cayó encima de unas balas. https://t.co/7CIeeBM2PM — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) August 3, 2023

El ridículo del PSOE, así las cosas, es total. Bien por haberlo hecho aposta para acusar al Centro de Estudios de una cosa que no ha hecho o bien por ni siquiera dignarse a leer el hilo completo, que recuerda, de hecho, cómo fue el día del fusilamiento de Blas Infante.

A continuación, pueden leer el texto total -que el PSOE no quiere que veas- compartido por el Centro de Estudios Andaluces:

El 2 de agosto de 1936, a las 11:00 de la mañana, el sargento Crespo de Falange se llevó preso a Blas Infante desde su casa de Coria del Río /La Puebla del Río. Estuvo encerrado en la prisión improvisada del Cine Jáuregui, donde permaneció hasta la noche del 10 de agosto, cuando fue fusilado, al filo de la madrugada, al borde de una cuneta en la carretera de Carmona.



El escritor y periodista Antonio Burgos recogió el testimonio de ese momento de Rosario Delgado Cruz, quien trabajaba para la familia Infante. “El día dos de agosto estaba yo en la cocina. Era el día de María de los Ángeles (…) y como a ella le gustaba muchísimo que le celebraran las cosas, dice la señora: Mira, como estamos en plan de guerra, pues vamos a hacer un arroz con leche (…). En estas palabras, la campanilla de la puerta se venía abajo. Como él, mientras estaba acostado, no quería que se abriera la puerta aquella, pues yo salí por aquí. Y si no me salto el arriate, pues me tiran. Porque venían con plan de darme un empujón con la culata del fusil. Me eché para un lado y se entraron ellos, forzando las puertas. Entonces la señora se defendió diciendo que aunque no se tratara con él, pero que era sobrina de don Pedro Parias, que era gobernador en aquel momento. Y ay (sic) se aguantaron.



Y le dijo uno de ellos, dice, señora, pues si es usted sobrina de don Pedro Parias, trate usted de hacer las paces lo más pronto posible con su tío. Que minutos que pierde usted le están haciendo falta. Entraron y lo sacaron para fuera.



Y cuando llegó aquí a su hijo Blas le dio un beso. No se despidió de más nadie ni nada, le puse una taza de café negro que a él le gustaba. Se la puse cargada. Por no decirme que no porque él era, tenía esos modos y esa clase de condición, cogió, se tomó dos buchitos y me la dejó. Aquí no lo esposaron, delante de nosotros. Pero dicen, que cuando llegó al coche lo esposaron. (…)”. Antonio Burgos. ‘ Las Cabañuelas de agosto’. Planeta, Barcelona, 1982, pp. 11 y 12.

En aquella España del 36 los derechos del individuo y los más elementales procedimientos judiciales habían saltado por los aires. Blas Infante fue uno de los tantísimos españoles que tuvo la desgracia de sufrir las consecuencias de la quiebra de la convivencia y la democracia liberal. #Efemérides #Historia #BlasInfante