Liberan en Sevilla al periodista argelino Hichem Aboud, secuestrado en Barcelona

La Guardia Civil ha liberado en Lebrija (Sevilla) al periodista y escritor argelino Hichem Aboud, opositor exiliado en Francia, que había sido secuestrado la noche del jueves en Barcelona por unos encapuchados. El escritor se encuentra en buen estado y la operación se ha saldado con dos detenidos. Aunque la investigación policial sigue abierta, sobre las pesquisas pesa ya el secreto de sumario.

Aboud, de 69 años, es autor de libros muy críticos con las autoridades argelinas, como La mafia de los generales, que publicó con el fin de «romper la omertá» y denunciar la «mafia política y militar» que dirige su país. Lleva décadas viviendo en el exilio en el país galo. También ha fundado varias revistas y publicaciones independientes que han sido prohibidas en Argelia.

El pasado jueves aterrizó en El Prat procedente de Bruselas y desde las 15:00 horas no había noticias sobre su paradero. Según su abogado, no respondía a ninguno de los teléfonos que suele utilizar.

Los agentes del Instituto Armado liberaron al rehén el pasado viernes por la noche, un día después de su secuestro, si bien no ha trascendido hasta este lunes. Aboud fue rescatado en las inmediaciones del río Guadalquivir, punto caliente del narcotráfico, cuando dos personas intentaban subir al periodista a una embarcación, según detalla Diario de Sevilla, que ha adelantado la liberación.

En el momento de la intervención policial, el hombre se encontraba maniatado. El rescate del rehén ha tenido lugar a más de 1.000 kilómetros de donde fue secuestrado. Por el momento se desconoce si los secuestradores pretendían sacar al escritor de España a través del Guadalquivir, ruta habitual de los narcos que importan hachís desde Marruecos.

Hay dos detenidos por su presunta relación con los hechos. Los Mossos y la Guardia Civil mantienen abierta una investigación para determinar lo ocurrido.

«No es la primera vez»

Su abogado, el francés Dalil Essakali, había denunciado su desaparición el pasado jueves. Tras aterrizar el periodista en el aeropuerto de El Prat, se le perdió la pista. Varios testigos le vieron con una maleta y preguntando por una dirección, momento en que tres encapuchados bajaron de un vehículo y se lo llevaron a la fuerza.

El letrado dijo que había «muchos elementos» sobre su desaparición, pero afirmaba tener «sospechas fundadas» para concluir que había sido «secuestrado». «No es la primera vez que es objeto de un intento de secuestro», aseguró Essakali en declaraciones a Efe. La justicia francesa tiene abierta una investigación sobre un intento de secuestro contra el escritor en 2021.

Essakali no quiso aventurarse a señalar a los responsables del secuestro en Barcelona, pero recordó las acciones de su cliente contra «la junta militar» que gobierna en Argel. «Por ahora el asunto está siendo objeto de una investigación y, por tanto, bajo secreto; no puedo dar más detalles», indicó el abogado, que no quiso aclarar si había presentado denuncia ante las autoridades españolas. Sí fue más explícito en declaraciones a la cadena marroquí MediTV, donde apuntó directamente a Argel como sospechoso principal del secuestro.

La Asamblea Mundial Amazigh (AMA), que representa al pueblo bereber, fue la primera en dar la voz de alarma. «Su compromiso constante contra la corrupción y la opresión y su lucha aguerrida en favor de la democratización de su país le ha expuesto a numerosas amenazas e intentos de asesinato por parte de los servicios de seguridad argelinos», advertían.