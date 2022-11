Los lazos entre el PSOE, el Ayuntamiento, Juan Espadas y la Macarena: ¡comparten hasta trabajadores!

Los lazos entre la Hermandad de la Macarena, el PSOE, Juan Espadas y el Ayuntamiento socialista de Sevilla son tan evidentes que ni ellos lo esconden. Tanto es así, que entre la Hermandad de la Macarena y el PSOE se pasan trabajadores, sobre todo en las áreas de comunicación y redes sociales. Claro ejemplo de ello es que la persona que le llevó las redes sociales a José Antonio Fernández Cabrero, actual hermano mayor de la Macarena, y quien se las llevó a Juan Espadas en las primarias del PSOE andaluz (PSOE-A) del año pasado es exactamente la misma persona: un activista socialista en redes sociales.

OKDIARIO Andalucía ha podido comprobar cómo el que fuera community manager del actual hermano mayor de la Macarena, el socialista Fernández Cabrero, también gestionó las redes sociales de la candidatura de Juan Espadas en las Primarias en el PSOE de Andalucía, aquellas en las que venció a Susana Díaz. Como recompensa, Espadas, que hasta entonces era el alcalde de Sevilla, regaló un cargo a esta persona en el área de comunicación de la Sevilla City Office, dependiente del consistorio hispalense que ahora dirige el socialista Antonio Muñoz.

Fuentes conocedoras de la Hermandad aseguran que «en Sevilla no ha habido mejor trampolín para un periodista de aquí, hasta hace nada, que acercarse al PSOE, ser costumbrista, y estar vinculado a una cofradía». «Y la mejor cofradía para ello es la Macarena. Mira los gabinetes de prensa del los grupos municipales…». Y así es. Sólo basta bucear un poco en Internet.

«En Sevilla preocupa más el orden de las cofradías el Martes Santo que la falta de infraestructuras o que tengamos los barrios más pobres de España. Estamos todo el día jugando a los pasitos mientras se nos escapan las oportunidades», explican las mismas fuentes, que continúan: «La mayoría de sevillanos pertenecen a una cofradía. Salen de nazarenos, de costaleros, y aspiran a entrar en una Junta de Gobierno; pero una cantidad importante de ellos ni siquiera creen en Dios. Las cofradías sirven para que los sevillanos se sientan integrados y para los de pocos escrúpulos, para trepar socialmente. Un hermano mayor manda mucho en Sevilla. Mucho».

Hermano mayor socialista

Y, ¿quién es el hermano mayor de la Macarena? El cántabro José Antonio Fernández Cabrero, que lidera la Macarena desde 2017. Se trata de un socialista convencido, tal y como él mismo admite, que queda como el máximo responsable de la polémica exhumación de Queipo de Llano. Y es que la forma en la que se han sacado los restos del general franquista ha generado bastante malestar entre un numeroso grupo de los casi 15.000 macarenos. El motivo: la decisión unilateral de Fernández Cabrero de hacer la exhumación sin consultar siquiera a los hermanos de la Macarena cómo y cuándo hacerlo. Tanto es así, que fuentes de la Hermandad aseguran a OKDIARIO Andalucía que se celebrará un Cabildo a mediados de este mes que «estará muy calentito» por esta decisión.

«Sus vinculaciones con el PSOE son bien conocidas, aunque no se ha dejado ver mucho. Es un macareno extraño, no sevillano, y mucho me temo que es de los cofrades que utilizan las Hermandades para prosperar socialmente. Este es un ejemplo de libro», asegura uno de los hermanos de la Macarena.

Sea como fuere, lo cierto es que los lazos entre la Hermandad de la Macarena y el socialismo de Sevilla son más que evidentes. De ahí la complicidad a la hora de sacar los restos mortales de Queipo de Llano.