El líder de la Hermandad de la Macarena es del PSOE y no consultó a los cofrades

El cántabro José Antonio Fernández Cabrero es desde 2017 el hermano mayor de La Macarena de Sevilla. Se trata de un socialista convencido, tal y como él mismo admite, que queda como el máximo responsable de la polémica exhumación de Queipo de Llano. Y es que la forma en la que se han sacado los restos del general franquista ha generado bastante malestar entre un numeroso grupo de los casi 15.000 macarenos. El motivo: la decisión unilateral de Fernández Cabrero de hacer la exhumación sin consultar siquiera a los hermanos de La Macarena cómo y cuándo iban a hacerlo. Tanto es así, que fuentes de la Hermandad aseguran a OKDIARIO Andalucía que se celebrará un Cabildo a mediados de este mes que «estará muy calentito» por esta decisión.

«Sus vinculaciones con el PSOE son bien conocidas, aunque no se ha dejado ver mucho. Es un macareno extraño, no sevillano, y mucho me temo que es de los cofrades que utilizan las Hermandades para prosperar socialmente. Este es un ejemplo de libro», asegura uno de los hermanos de La Macarena.

«Los Hermanos no todos estamos de acuerdo. Los que quieren exhumar los restos de los militares son los de la junta de gobierno, no todos los hermanos de La Macarena. Lo lógico habrían sido unas votaciones para ver si los hermanos queríamos sacar los restos o no. Pero claro, él sabía que podría salir que no. De ahí las prisas», exclama otro hermano indignado con la unilateralidad de la decisión de Fernández Cabrero. «Deberían haber consultado a los hermanos igual que nos consultaron cuando les enterraron», asegura tajantemente otro cofrade.

La indignación es más que palpable. Tanto es así, que está previsto que a mediados de noviembre tenga lugar el Cabildo General Ordinario de Cuentas y, según aseguran fuentes de la Hermandad, «estará muy movidito». Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, esta reunión tendrá lugar el domingo 13 de noviembre de 2022, en la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, dando comienzo a las 9:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y a las 9:30 horas en segunda convocatoria.

PSOE

El PSOE de Andalucía (PSOE-A), como no podía ser de otra forma, ha aplaudido la decisión del hermano y ha celebrado, a través de su portavoz adjunta en el Parlamento, María Márquez, que el «asesino del ‘padre de la Patria andaluza’», Blas Infante, «no siga enterrado con honores» en la basílica de La Macarena de Sevilla.

Así lo ha manifestado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz a propósito de la exhumación del general Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina, que se llevó a cabo la pasada madrugada en Sevilla.

María Márquez ha defendido que este jueves, 3 de noviembre, es «un día muy especial, importante, histórico» por esas exhumaciones, porque «se cierran heridas», y además es un día «de nombres propios, uno de ellos el del ‘padre de la Patria andaluza’, Blas Infante», y también el de «miles de sevillanos, andaluces y españoles que hoy descansan un poquito más en paz», según ha abundado.