La oposición en bloque ha denunciado el no cumplimiento de la mayoría de acuerdos alcanzados en las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Cádiz. Unas sesiones que se alargan más allá de las diez horas y en las que cada grupo político presenta una media de tres propuestas que acaban cayendo en el olvido.

Estos acuerdos plenarios estériles han provocado las quejas de todos los grupos de la oposición, que señalan la incompetencia del Ejecutivo de José María González ‘Kichi’. Incluso los acuerdos aprobados por unanimidad o por la mayoría de los grupos se quedan en el limbo para volver a recuperarse meses después en el orden del día.

Según denuncia la oposición, el 80% de los acuerdos plenarios no se cumplen. El último ejemplo se observa en la reciente aprobación de mantener en su fecha tradicional el Carnaval de Cádiz, una propuesta que contó con el apoyo de PP, Cs, PSOE y Domingo Villero -concejal no adscrito- y el voto en contra del equipo de Gobierno de Kichi. A pesar de aprobarlo la mayoría, el Ejecutivo local dejó claro durante el pleno ordinario que no cumpliría este acuerdo y que llevará a cabo su programa, celebrando las fiestas del 2 al 12 de junio.

La oposición acusa a Kichi de «cacique»

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs), Lucrecia Valverde, definió las largas e infructuosas sesiones plenarias como «un viaje hacia ninguna parte», mientras que otros partidos han ido más allá y han criticado duramente al Gobierno local.

El presidente del PP de Cádiz, Juancho Ortiz, ha asegurado que «el problema es más grave de lo que pueda parecer. Cuando hablamos de caciquismo o comparamos a Kichi con Maduro, no es ni un eslogan ni una estrategia. No tiene respeto alguno por la asamblea de los gaditanos. El Pleno representa a la ciudad en la proporción en la que quisieron los gaditanos estar representados. Cuando la mayoría de los gaditanos acuerdan en ese órgano una cosa, él no puede salir como un dictador a un atril a decir que le importa un pito lo que hayan decidido sus vecinos. Es, evidentemente, síntoma de un político que no entiende la democracia o, peor aún, que la entiende, pero no la respeta».

Desde el PP ponen como ejemplo varias propuestas no ejecutadas, como que los alquileres sociales se abonen antes del día 5 de cada mes. «Lo del Carnaval es más mediático, pero los incumplimientos de acuerdos plenarios se dan todos los meses desde junio de 2015. Sinceramente, lo difícil es encontrar un acuerdo cumplido. No cumplen ni los pocos acuerdos que se toman a iniciativa del propio equipo de Gobierno. Si restas los acuerdos que trae Adelante Cádiz, que son siempre adherirse a una plataforma de no se sabe qué cosa interesante para la ciudad, o solidarizarse con el pueblo saharahui o cualquier otro pueblo, del resto no se cumple nada», denuncia Juancho Ortiz en declaraciones recogidas por La Voz de Cádiz.

Los populares insisten en que no se ha cumplido «ni uno solo de los acuerdos que adoptamos durante 2020 para ayudar al comercio o la hostelería durante la pandemia, y fueron varios. Además, te lo dicen en el mismo pleno, que podemos acordar lo que queramos que ellos harán luego lo que les dé la gana. Creo que lo hacen porque entienden que desprecian a concejales del PP o del PSOE, pero ni se les pasa por la cabeza que realmente a quienes desprecian es a los gaditanos».

En la misma línea, Valverde (Cs) recalca que «el pleno no puede quedar en una pantomima inútil. Hemos constatado el escasísimo grado de cumplimiento de los acuerdos» y con ello «no solamente se desprecia la democracia representativa, sino al propio pueblo gaditano, máxime cuando Adelante Cádiz no goza de mayoría absoluta».

Desde el partido naranja recuerdan que en noviembre de 2015 el seguimiento del grado de ejecución de los acuerdos plenarios se atribuyó a la Junta de Portavoces pero, sorpresa, tampoco se llegó a cumplir nunca. Como ejemplo de propuestas aprobadas e incumplidas, Cs recuerda la subida del precio por hora de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que se aprobó en diciembre de 2020 y «sigue sin cumplirse», o la de la elaboración de un Plan de Igualdad Municipal, aprobada en mayo de 2021, «una obligación legal exigible flagrantemente incumplida».

Asimismo, Valverde alude al «autoritarismo» de Kichi al «negarse a acatar el acuerdo de la oposición en bloque de suspender el proceso iniciado para el cambio de la denominación del Nuevo Estadio Ramón de Carranza hasta que no se aprobara la nueva Ordenanza Reguladora de Nomenclátor para la rotulación de vías y espacios de titularidad municipal».

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mara Rodríguez, ha lamentado que Kichi mantenga «esa doble moral y esa incongruencia a la que ya nos tiene acostumbrados». «Por un lado dice defender la transparencia pero, por otro, no sabemos nada de la situación de los acuerdos plenarios. Dice defender la participación y la democracia pero llega a declarar que los acuerdos plenarios no son inmediatamente ejecutivos», lo que se traduce en una «incoherencia constante».

Entre los acuerdos incumplidos, los socialistas destacan el plan de optimización de la zona de carga y descarga, el plan de mantenimiento urbano de la ciudadanía o un nuevo pliego para servicio de ayuda a domicilio.

Asimismo, Domingo Villero, concejal no adscrito, denuncia el «incumplimiento constante y periódico de los acuerdos que pleno tras pleno hace cuestionar mucho el propio significado del órgano en su globalidad. Reunir a 27 concejales durante 8 o 9 horas una vez al mes parece servir tan sólo para justificar un modo de vida a través de la política de muchos de nuestros concejales».

Villero subraya que el 80% de los acuerdos ratificados «duermen en el limbo», o lo que es lo mismo, sólo se ejecutan un 20%. Entre sus propuestas aprobadas, sólo cuatro han terminado por cumplirse: el apoyo a trabajadores de Airbus, el plan de apoyo a pymes y autónomos gaditanos -materializado de manera parcial casi un año después-, la aportación al Banco de Alimentos de 90.000 euros correspondientes a grupos políticos y la medición de los niveles de CO2 en espacios interiores con motivo de la pandemia de Covid-19. El resto siguen descansando en el cajón de Kichi, que maneja otras prioridades como cambiar el nombre al estadio del Cádiz CF o a la avenida Juan Carlos I.