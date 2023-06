La Justicia esperará a que la Fiscalía se pronuncie sobre el ex nº2 de Espadas para empezar a trabajar

El caso del secuestro de una concejal de Maracena (Granada) sigue y seguirá en punto muerto al menos hasta que la Fiscalía se pronuncie sobre la incoación o no de diligencias en la causa. Así de claro lo ha señalado este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, que ha recordado que no existe un plazo estipulado para que la Fiscalía Superior andaluza. Cabe recordar, en este sentido, que entre los posibles investigados están el diputado autonómico y aforado Noel López, ex número dos de Juan Espadas, líder del PSOE andaluz (PSOE-A).

Lorenzo del Río se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Sevilla cuando se cumple una semana desde que la Sala Civil y Penal del TSJA diera traslado a la Fiscalía para que presente el correspondiente informe sobre la incoación o no de diligencias en esta causa especial, que ha sido abierta después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada haya considerado que hay posibles «indicios» de la vinculación en los hechos de Noel López.

El presidente del TSJA ha recordado que no existe un plazo para que la Fiscalía se pronuncie sobre este asunto si bien cree que «en una semana o dos como muy tarde estará hecho ese informe y a partir de ahí el TSJA empezará a trabajar».

La Sala Civil y Penal del TSJA ha abierto esta causa especial tras recibir la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada, que también se dirige contra otros dos responsables políticos del Ayuntamiento de Maracena, la alcaldesa ahora en funciones, Berta Linares (PSOE), y el concejal de Urbanismo en el momento del secuestro, que, sin embargo, no son personas aforadas.

En el auto emitido por la Sala de lo Penal se designó un magistrado ponente encargado de la causa especial y se ordenó la remisión de un oficio al Parlamento de Andalucía para que acredite la condición de aforado de Noel López. El presunto autor material del secuestro de la concejal, el cual era en el momento de los hechos la pareja sentimental de Berta Linares, permanece en prisión provisional por este asunto.