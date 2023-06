El nuevo nº 2 del PSOE andaluz fue acusado de malversación por pagarse un viaje con dinero público

El líder del PSOE andaluz (PSOE-A), Juan Espadas, ha elegido a Antonio Gutiérrez Limones para sustituir como número 2 de los socialistas de Andalucía a Noel López, dimitido por el caso del secuestro en Maracena. Pero en el PSOE-A, ya lo saben, lo tienen más que difícil para encontrar perfiles que no estén embarrados de corrupción y, como no podía ser de otra manera, también es el caso del nuevo número 2 de los socialistas andaluces. Y es que Gutiérrez Limones se libró de una condena por prevaricación; pero no por su inocencia, sino porque prescribió el asunto por la lentitud judicial.

Así, Antonio Gutiérrez Limones, nuevo coordinador de campaña del PSOE andaluz el 23J, estuvo cercado por la justicia por su etapa como alcalde del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. El Tribunal Supremo archivó a mediados de 2018 la causa abierta contra el socialista en esta «trama», tal y como la calificó la propia Guardia Civil, por el presunto desvió de fondos de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM). A Gutiérrez Limones se le acusaba de un delito de malversación.

La lentitud de la Justicia acabó librando por los pelos a Gutiérrez Limones de una más que posible imputación por la «trama» del desvío de fondos de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM). El Tribunal Supremo archivó la causa abierta contra el ahora número 2 del PSOE andaluz argumentando que el delito de malversación del que se le acusaba habría prescrito, ya que los gastos particulares (un viaje familiar a Madrid) que, según el juez instructor y la Fiscalía de Dos Hermanas, cargó a ACM, se remontaban al año 2007 y no se iniciaron actuaciones directamente contra él hasta 2017.

Fue precisamente aquel año cuando el propio Tribunal Supremo admitió la petición del juez instructor, Francisco Javier Alba, de abrir diligencias contra Gutiérrez Limones ante los indicios que pesaban contra él. Hasta entonces, el juez de Alcalá de Guadaíra no había podido imputar a Gutiérrez Limones dada su condición de aforado habiendo intentado ya previamente, y sin éxito, que el Alto Tribunal asumiese la causa. Curiosamente, lo mismo que ha sucedido con Noel López, ya que el único motivo por el que no está investigado es por su aforamiento.

Así, a mediados de 2018 el Constitucional esgrimió el tiempo transcurrido sin una actuación judicial contra el ahora número 2 de los socialistas andaluces como argumento principal para exculparle del delito de prevaricación que, de acuerdo con las tesis de los investigadores de la Guardia Civil luego ratificadas por el juez y el fiscal del caso, habría cometido al pagar la empresa pública dependiente del Ayuntamiento un viaje particular con su mujer y sus dos hijos.