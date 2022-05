Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado este miércoles una línea de préstamos por valor de 20 millones de euros que servirán para ayudar a muchas gasolineras andaluzas que están quebrando por tener que adelantar los 20 céntimos por litro debido el retraso en el pago por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Es la respuesta del Ejecutivo de Moreno a la «voz de auxilio» por parte de pequeñas empresas, concretamente gasolineras andaluzas, que están «asfixiadas».

Así, ha adelantado que se va a aprobar una línea de avales para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos del sector industrial para las estaciones de servicios. «Consideramos que se generarán 800 prestamos por 20 millones que van a aliviar los problemas que están teniendo esas pymes y autónomos», ha sostenido.

El presidente andaluz ha incidido en que las familias y las empresas se están enfrentando «a otro golpe»: «Una inflación desbocada que encarece día a día de forma brutal todo», desde las materias primas, energía, combustibles y la cesta básica de la compra.

Por ello, ha incidido en que a pesar del «ámbito competencial reducido, tenemos que ser sensibles», más aún, ha aclarado, «ante una realidad que parece que no va a ser pasajera». «Atendemos lo urgente pero eso no nos ha apartado nunca de lo que es importante: hacer una Andalucía más competitiva y que pueda aprovechar toda su capacidad y su energía», ha defendido Moreno.

En su intervención en un desayuno informativo, ha resaltado los cambios en la región andaluza en estos tres años y medio: «Andalucía no es la que se veía hace cuatro años; la Andalucía de ahora no es la de antes, no es la que teníamos que pedir permiso, que miraba de abajo arriba cada vez que queríamos disputar o competir. Esta mentalidad que estamos entre todos cambiando, esta confianza en nosotros y esta reforma está transformando esta comunidad en una aspiración fundamental: queremos ser grandes porque somos grandes».

A su juicio, el que Andalucía confíe en sí misma hace que «el resto del mundo confíe en Andalucía». Para el presidente andaluz, esto es «la consecuencia de un proyecto ambicioso de reforma» y ha incidido en que su compromiso tras las elecciones del 19 de junio es «perseverar y profundizar en la reforma: somos un gobierno liberal y reformista, queremos cambiar las cosas con diálogo, con sentido común, con una hoja y una brújula, sabiendo donde queremos llegar: seguir bajando impuestos, atrayendo inversiones y reduciendo burocracia».

Moreno ha subrayado y enumerado, también, las inversiones realizadas estos tres años y medio en la sanidad pública y la educación, así como en materia de aguas y en empresas, pymes y autónomos para salir de la crisis derivada de la pandemia de la COVID y por las consecuencias que está teniendo la invasión rusa en Ucrania.