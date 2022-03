El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado 500 millones de euros en bonificaciones para los transportistas, aunque ha descartado rebajar los impuestos a los carburantes. Unas subvenciones que tendrán que adelantar bien las petroleras o las estaciones de servicios, tal y como ha confirmado ya el Ministerio de Transportes, lo que podría provocar cierres de gasolineras por el endeudamiento que arrastran al vender combustible a pérdidas desde el inicio de la guerra de Ucrania.

Así lo han confirmado fuentes del sector en conversaciones con este diario, que han explicado que «adelantar las ayudas para los transportistas que ha propuesto el Gobierno, que ascienden a los 500 millones de euros, podrían tener un efecto muy negativo para miles de pequeñas y medianas empresas, muy tocadas por la crisis energética por la reducción de los márgenes y la caída de la demanda, hasta provocar cierres definitivos en los próximos meses».

«La solución no es que, ni las petroleras, ni las estaciones de servicio, pongan dinero para que luego -no se sabe el tiempo de carencia- se lo devuelva el Estado», critican.

El sector pide al Gobierno que se replantee esta medida, de la que confirman a OKDIARIO que se han enterado por la prensa, para considerar que sea el Estado quien tramite de forma directa la ayuda y evitar que se pierda dinero por el camino por las fluctuaciones que sufren los precios de la energía por los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania.

«Desde el sector hemos planteado al Gobierno que las ayudas las gestione el Estado de forma directa con la reintegración de las ayudas a través de la devolución del gasóleo profesional -devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos satisfecho o soportado respecto del gasóleo-. Esto es, que cuando un camionero vaya a declararlo, el Estado se lo reintegre-«, concretan.

A la falta de liquidez de las empresas por el impacto de la crisis energética, hay que sumar la falta de confianza de los consumidores que podría generar que fueran las petroleras quienes adelantaran el dinero por las fluctuaciones que sufren los precios de los carburantes en el mercado. «Yo hoy puedo comprar una cisterna a 1,60 euros y mañana a 1,65 euros, con el descuento aplicado», concretan.

El 75% de las gasolineras son pymes

El otro problema está en que sean las estaciones de servicio las que adelanten las ayudas del Gobierno a los camioneros, ya que no cuentan con la liquidez suficiente para hacerlo. «El 75% de las gasolineras que tiene España son de pequeñas y medianas empresas, según los datos de Transición Ecológica. La gran mayoría ya han eliminado sus márgenes de beneficio por el impacto de la crisis energética y ahora no pueden asumir un nuevo coste, no hay margen porque esos céntimos multiplicados por miles de camiones se traduce en una factura inasumible», concretan.

Las gasolineras han optado por eliminar sus márgenes de beneficio, absorbiendo parte de la subida de los precios de los combustibles, para que los consumidores se vean «mínimamente afectados» por el encarecimiento del diésel y la gasolina derivado del impacto de la guerra de Ucrania.