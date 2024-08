José Manuel Soto, un año vetado por sus palabras contra Sánchez: «Estoy condenado a muerte profesional»

El 18 de agosto de 2023, el artista sevillano José Manuel Soto publicó un polémico tuit en el que cargaba duramente contra Pedro Sánchez y sus votantes. Lo escribió, dice, en estado ebrio. Luego pidió perdón y reconoció haber cometido un «exceso», pero sus conciertos registraron cancelaciones en cadena. Él dio por buena su «penitencia» y lamentó que cayera sobre él una «jauría mediática».

Hoy, un año después, el cantautor ha publicado una extensa carta en sus redes sociales en la que reflexiona sobre lo ocurrido y lamenta las consecuencias de sus «inapropiadas» palabras: «Si hubiera sido yo un asesino etarra, un violador, un okupa, un corrupto o un golpista ya estaría indultado y amnistiado. He pedido humildemente perdón, he cumplido mi penitencia y he hecho propósito de enmienda, pero sigo condenado. Soy un proscrito, un apestado, la escoria de la sociedad».

A continuación, reproducimos íntegramente su comunicado, publicado este pasado viernes:

Tal día como hoy, hace un año, me tomé unas copitas con unos amigos y me puse chisponcete. Al llegar a casa, antes de acostarme, me puse a mirar Twitter y vi, como siempre, gente que me llamaba fascista, nazi, racista, homófono, xenófobo, subvencionado, etc. Lo mismo de todos los días, pero esta vez cometí el error de calentarme y contraatacar, y lo hice de una manera soez e inapropiada, sin pensar que aquello fuera a tener ninguna repercusión. Dejé por escrito unas palabritas feas sobre Pedro Sánchez y ‘los que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos’ (en esos días estaban negociando ya la amnistía que juraron que jamás aplicarían). Al día siguiente borré el tuit y pedí perdón, pero ya era tarde: se había hecho viral y era el tema del día en todas las tertulias. Me cancelaron varios conciertos y me convirtieron en persona non grata en todos las instituciones gobernadas por la izquierda. La derecha tampoco me apoyó, no querían jaleo, normal. Volví a dar explicaciones y a pedir perdón con un extenso comunicado, en especial a mucha gente de izquierda que son honrados ciudadanos, aunque voten a un farsante, pero no me perdonaron.

Hoy, un año después, sigo vetado y condenado a la muerte profesional y personal. Si hubiera sido yo un asesino etarra, un violador, un okupa, un corrupto o un golpista ya estaría indultado y amnistiado, pero sólo soy un modesto cantante que un día se calentó y dejó por escrito lo que muchos piensan pero no dicen. He pedido humildemente perdón, he cumplido mi penitencia y he hecho propósito de enmienda, pero sigo condenado. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte y más allá de ella. Soy un proscrito, un apestado, alguien sin derecho a nada, la escoria de la sociedad, aunque lleve 40 años trabajando y ayudando a mucha gente, es lo que hay… Gracias a los poquitos valientes que me dieron trabajo este año a pesar de las muchas presiones para que no lo hicieran, estoy en deuda con ustedes.

Muchas gracias, seguiremos.