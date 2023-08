Tercer ayuntamiento andaluz del PP que suspende un concierto de Soto por sus insultos a Sánchez

Las polémicas palabras del músico sevillano José Manuel Soto contra Pedro Sánchez y sus votantes le están saliendo caras al artista. Tras cancelarse sus próximos conciertos en Bormujos (Sevilla) y Villacarrillo (Jaén), el tercer ayuntamiento en vetar al cantautor ha sido el de Carmona (Sevilla), gobernado, al igual que los dos anteriores, por el PP.

El tuit en cuestión, ya eliminado, decía lo siguiente: «Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en Pedro Sánchez, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran puta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos. Que os jodan».

Apenas 24 horas después de ese primer mensaje en sus redes sociales, el Ayuntamiento de Bormujos cancelaba su espectáculo, previsto este próximo jueves y enmarcado en el programa de las fiestas patronales. La alcaldesa bormujera, Lola Romero (PP), justificaba así la decisión: «No comparto las declaraciones de José Manuel Soto insultando a los votantes socialistas. Tienen todo mi respeto y consideración y no voy a permitir ningún insulto. Como alcaldesa, trabajo para solucionar problemas y no para generarlos».

⚠️‼️COMUNICADO OFICIAL alcaldesa @Lolaromerolope1

▶️Con motivo de las declaraciones manifestadas por el Sr. José Manuel Soto, el equipo de gobierno procede a SUSPENDER el concierto del artista previsto para el 24 de agosto en el municipio, con motivo de la #FeriaBormujos20 pic.twitter.com/D2j50Pc2Tq — Ayto. de Bormujos (@AytoBormujos) August 20, 2023

Ese mismo día, el Ayuntamiento de Villacarrillo hacía lo propio y anunciaba la suspensión de su concierto del 9 de septiembre en las fiestas municipales. «Nos esforzamos por fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole», apuntaba el gobierno local en un comunicado.

Posteriormente, Soto se retractaba de sus palabras y pedía disculpas en un par de tuits: «Llamar ‘hijo de puta’ a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mí me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto, pido disculpas a los ofendidos», señaló en primer lugar. Más tarde, añadía: «La otra noche hice un comentario inapropiado refiriéndome despectivamente a Pedro Sánchez y a las personas que están de acuerdo con la destrucción de España. Fue un error. La razón se pierde cuando se insulta, pido humildemente disculpas. No volverá a ocurrir».

El próximo 15 de septiembre estaba anunciado un concierto del artista andaluz en Carmona, espectáculo que ya no aparece reflejado en su gira de conciertos recogida en su web oficial. En el cartel sí figuran aún actuaciones en Utrera (Sevilla), el 8 de septiembre, y en Logrosán (Cáceres), el 29. La primera ciudad está gobernada por el PP y la segunda, por el PSOE.