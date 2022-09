Ismael Beiro se prepara para derrocar a Kichi: «Es buena persona, pero su proyecto y él están agotados»

Ismael Beiro, ganador de la primera edición de la historia de Gran Hermano en España, ha anunciado que concurrirá a las próximas elecciones municipales de Cádiz como candidato a la alcaldía. De este modo, el popular gaditano, que formará parte de AxSí, intentará derrocar al anticapitalista José María González Kichi, de Adelante Andalucía. OKDIARIO Andalucía ha hablado con un muy ilusionado Ismael Beiro, alguien que no se define políticamente y que únicamente promete gestionar por y para los andaluces, ideologías aparte.

Pregunta (P): ¿Qué te ha dado la televisión que puedas utilizar como alcalde?

Respuesta (R): La televisión me ha aportado ciertas ventajas a la hora de afrontar el camino que me llevará a la alcaldía de Cádiz. No reniego de mi pasado televisivo, ya que me ha hecho visible y conocido para generaciones de gaditanos y gaditanas y no puedo más que estar agradecido.

Precisamente, ese altísimo grado de conocimiento es, de inicio, el que me sirve de altavoz para transmitir con claridad mi mensaje y los motivos por los que Cádiz necesita un cambio drástico en su modelo de ciudad. Sin embargo, considero que como alcalde lo que me será realmente útil fue lo mucho que aprendí durante los más de veinte años que siguieron a mi triunfo en Gran Hermano. Una etapa en la que estudié, me formé, emprendí y me hice a mí mismo como profesional. Esa formación y ese trabajo son los que me permitirán sumar para mi ciudad.

P: ¿Qué te ha dado la Bolsa?

R: Perspectiva. Me ha ayudado a saber detectar de forma más efectiva las ventanas de oportunidades, a medir los riesgos y a saber establecer prioridades y líneas de actuación. En definitiva, implicarme en el mercado bursátil me ha hecho mejor gestor y ante todo creo que un alcalde debe ser un buen gestor. Veo a Cádiz como una gran empresa en la que todos los gaditanos y gaditanas son los socios y a los que yo tendré que rendir cuentas sobre mi gestión y los resultados de la misma de forma periódica.

P: ¿Qué opinión te merece Kichi?

R: Es buena persona y estoy seguro de que comenzó su labor como alcalde con ilusión, pero también considero que su proyecto y él están agotados y que estos signos de agotamiento son el mejor termómetro de que es necesario un cambio.

P: ¿Ismael es de izquierdas o de derechas?

R: Como ya le he dicho me veo como gestor antes que como político profesional y como gestor siempre he estudiado con atención y tomado buena nota de lo que se hacía bien en otras ciudades, lugares con alcaldes de izquierdas y de derechas.

También me he dejado empapar de lo mejor de la gente que me rodea, de mis amigos y compañeros, y ahí, como en botica, hay de todo y coinciden personas de cualquier tendencia. Mis referentes políticos son otros y muchos más cercanos. Esos gaditanos y gaditanas y esos colectivos locales que se dejan la piel a pie de calle para mejorar su ciudad.

De hecho, en este desafío no voy a estar sólo ni mucho menos. Estaré acompañado de personas y profesionales procedentes de todos los sectores de la sociedad gaditana, desde el empresarial al académico o le vecinal pasando por aquellos que se dedican a nuestra cultura y tradiciones. Me rodearé de los mejores, gente que representa y quiere a Cádiz, que tiene mucho que ofrecer desde su experiencia vital y profesional y cuya implicación ayudará al proyecto a marcar la diferencia.

En cualquier caso, me eduqué en la pública. La sanidad pública me salvó la vida y tengo la convicción de reforzar los servicios públicos municipales. Todo esto sin olvidar el apoyo decidido que daré a pymes, autónomos y comerciantes gaditanos, que son los que generan empleo y oportunidades.

Por una parte, y por otra, pondré a disposición de mi ciudad toda mi trayectoria para atraer inversión que se traduzca en inversión industrial y empleo estable y de calidad. A partir de aquí saque usted sus propias conclusiones.

P: ¿Por qué en Andalucia por Sí (AxSí)?

R: Pues porque nos hemos entendido bien desde el primer momento y hemos establecido un vínculo que nos está resultando muy útil para armar la coalición con la que concurriremos a los próximos comicios municipales. Compartimos los mismos retos e ilusiones respecto a Cádiz.

Ambos queremos lo mejor para Cádiz. Además, se trata de una formación presente en la Diputación de Cádiz y con alcaldes y concejales en numerosas localidades de la provincia, lo que aporta al proyecto experiencia en la gestión y una necesaria estructura política. Además, el andalucismo lleva en el ADN el municipalismo, una forma de trabajar 24-7 humilde pegada a las calles de los pueblos y ciudades. Y nuestro proyecto político es municipalista 100%.

P: ¿Qué propones en Cádiz?, ¿qué se está haciendo bien?, ¿qué se está haciendo mal o es mejorable?

R: Pronto daremos a conocer nuestra coalición y ofrecernos más detalles de nuestro proyecto, que estamos comenzando a elaborar en este momento de forma participativa, escuchando a los gaditanos y gaditanas y manteniendo reuniones con colectivos de la más diversa índole.

La verdad es que me cuesta mucho buscar algo que se esté haciendo bien y muy poco encontrar ejemplos de lo que se está haciendo mal o se puede mejorar. Basta darse un paseo por Cádiz para detectar que muchas cosas fallan. Cádiz sigue siendo una ciudad en la que el desempleo castiga prácticamente a cada familia y a cada hogar, donde muchos y muchas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes y en la que nuestros jóvenes, los mejores preparados, tienen que abandonar su ciudad en busca de las oportunidades que aquí se les niegan. Y a pie de Cádiz va a indudablemente peor.

Es una ciudad sucia, descuidada, con una movilidad deficiente y que no mima esos aspectos que la hacen única. Como verá los problemas son muchos y es urgente darles solución.

P: ¿En qué momento se te ocurre dar el salto a la política?

R: Pues precisamente decido dar este paso adelante ante esta realidad. Cádiz se apaga y no puedo ni debo permanecer de brazos cruzados. Considero que puedo aportar, que puedo sumar y que puedo hacer mucho por mejorar mi ciudad desde la humildad, la dedicación y el trabajo.

P: ¿Por qué te tiene que votar un gaditano?

R: Porque soy uno más de ellos. Alguien que desde el amor por su ciudad puede ponerse en su mismo lugar. Alguien que no es ajeno a la realidad y que no percibe Cádiz desde un cómodo despacho. Para conocer una ciudad hay que mantenerse pegado a la calle y para gobernarla no hay que abandonar esta cercanía.

P: ¿Qué es Cadiz para ti?

R: Es mi hogar. Donde tengo a mi familia ya muchos de mis mejores amigos. Es la ciudad que me duele si le pasa algo malo. Es por la que me preocupo y me desvelo. Ni más ni menos.

P: ¿Qué te parece el indulto a Griñán?

R: Es indudable el gravísimo delito cometido y todos y todas debemos ser iguales ante la Ley. No debe importar si se ha sido presidente o no de la Junta de Andalucía. El que la hace debe pagarla. Si Griñán y su entorno buscan la fórmula legal para librarse de la cárcel por razones humanitarias también es su derecho, pero la Justicia ha hablado.

P: Mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno en las últimas elecciones…

R: En este sentido la opinión es la del pueblo andaluz, que se ha expresado en las urnas. Tan solo espero que sea un mandato en el que a nivel autonómico se avance por el bien de Andalucía.

La realidad es la que es: a pesar de ser el territorio de mayor densidad demográfica del país seguimos a la cola en muchos indicadores y vemos como permanecen ciertos agravios comparativos de nuestra comunidad con respecto a otras. Puede que la clave sea que las decisiones que nos afectan deban tomarse aquí, no en despachos de Madrid y desde el desconocimiento de nuestra tierra. Debemos pensar y actuar en andaluz por el bien de Andalucía.

P: ¿Qué te parece el fin del socialismo en Andalucía tras 37 años?

R: Entiendo que la política es algo cíclico y que después de casi cuatro décadas de gobierno socialista al frente de la Junta era lógico que se produjese un cambio, cuarenta años es un ciclo muy largo. Los modelos, los proyectos y los propios partidos se agotan y cuando dejan de funcionar se produce un relevo.

Por otro lado, hay ciertos delitos que todos y todas conocemos que son imperdonables y que no se pueden admitir por parte de servidores públicos que deben mostrar un comportamiento ejemplar. También es lógico que este comportamiento produzca rechazo y reciba un duro castigo por parte del votante.