Huelva anuncia su hermanamiento con Adamuz por la respuesta «ejemplar» de sus vecinos tras la tragedia

Huelva y Adamuz (Córdoba) quedarán hermanadas tras la tragedia ferroviaria del pasado domingo, un gesto simbólico con el que la capital onubense quiere reconocer la respuesta «ejemplar» del municipio cordobés ante un accidente que ha dejado 45 fallecidos, 27 de ellos vecinos de distintos municipios de la provincia de Huelva.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), lo ha anunciado durante la lectura de una declaración institucional en el ayuntamiento, un acto al que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Miranda ha avanzado que el consistorio iniciará los trámites oficiales para formalizar el hermanamiento como muestra de gratitud hacia Adamuz por la «solidaridad» prestada a las víctimas y a sus familias.

«Adamuz debe inspirar siempre a Huelva. Su respuesta humana y cercana honra los mejores valores de nuestra tierra. No lo vamos a olvidar jamás», ha afirmado.

La declaración institucional ha trasladado el pésame a los familiares de las víctimas en nombre de toda la sociedad onubense. En situaciones como ésta, «las distancias desaparecen y los pueblos se sienten más unidos que nunca por un mismo sentimiento de humanidad», ha recalcado.

La alcaldesa ha puesto el acento en el despliegue técnico y profesional activado tras el siniestro, con un agradecimiento explícito a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al personal sanitario y a los servicios de emergencia por su «profesionalidad, rapidez y vocación», así como al Ayuntamiento de Córdoba y sus hospitales por la atención prestada a los heridos «con profunda humanidad».

Tras la lectura, Moreno ha tomado la palabra para trasladar el dolor de toda la comunidad a las familias afectadas, haciendo especial hincapié en Huelva, la provincia más castigada: «Se ha llevado la peor de las situaciones posibles. El dolor que hoy sentimos es nuestro mayor homenaje y un paso necesario, por desgracia, para poder continuar nuestro camino».

El presidente andaluz ha reconocido la dificultad de encontrar palabras ante una tragedia de tal magnitud, y ha apelado al duelo colectivo: «Me temo que las palabras no llegan tan lejos. Éste es el momento de llorar, porque también el llanto es una forma de hablar, de amar y de tener presente a quienes hoy ya no están».

En su mensaje, Moreno ha reafirmado el compromiso institucional con las familias afectadas y ha confirmado que asistirá personalmente a la misa funeral de este jueves en Huelva y al homenaje de Estado del próximo sábado 31 de enero.