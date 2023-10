Hospitalizado un menor en Sevilla tras recibir una paliza de sus compañeros de clase por ser «negro»

Un adolescente de 14 años ha sufrido una agresión a manos de sus compañeros de instituto en la provincia de Sevilla, un ataque presuntamente motivado por racismo, según ha denunciado la madre del menor. El chico fue trasladado al hospital con la nariz rota y diversas lesiones en la espalda y el oído.

La agresión tuvo lugar el pasado sábado, fuera del colegio, en un pueblo de Sevilla, cuando el menor se encontraba comiendo con unos amigos. Según ha explicado la familia de la víctima, varios compañeros de clase, también menores, organizaron una quedada expresa para pegarle delante de otros jóvenes.

Tras la paliza, el adolescente sufrió daños en el oído y tenía «moretones y chichones» por todo el cuerpo, además de la nariz rota y la parte izquierda de la columna inflamada por los golpes.

«Reunieron a muchos niños del pueblo vía WhatsApp para que vieran cómo le pegaban una paliza a un negro», ha denunciado la madre en declaraciones a Canal Sur a las puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde fue intervenido su hijo.

Tras la agresión, el menor no quería comer y no tenía ganas de dormir ni de hablar. La familia ha pedido ayuda psicológica para poder encarar la situación, ya que la víctima tiene miedo a estar solo. «Es un daño horrible, tanto para el niño como para nosotros. Estuvo unos días que no quería comer. Nunca habíamos tenido un problema con él», ha señalado la madre.

La familia ha presentado una denuncia ante la Policía. En la misma se recoge que el menor fue insultado y amenazado por Instagram y en persona, ya que los agresores también se personaron en su domicilio: «Lárgate de aquí, te voy a dar dos golpes, y si te pones chulo te voy a dar dos puñetazos». La víctima intentará convencer a varios de los testigos para que declaren.

Tanto el centro escolar como la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía están al corriente de lo ocurrido y han activado medidas protocolarias en el instituto para garantizar la seguridad del alumno.

Este nuevo episodio de violencia entre menores ha tenido lugar apenas dos días después de que un alumno de 14 años atacara con dos cuchillos a profesores y compañeros en el IES Elena García Armada de Jerez de la Frontera (Cádiz).