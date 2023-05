El homicida de Las Gabias a prisión provisional acusado de tres asesinatos. Ha sido el titular del Juzgado de Instrucción número dos de Santa Fe, en funciones de guardia, quien ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional de Manuel por matar a su hermana embarazada y a sus sobrion de tres años en su vivienda de la localidad de Las Gabias en Granada.

El detenido está investigado por tres delitos de asesinato, y será a lo largo de la instrucción cuando se decidirá si se mantiene la acusación por tres asesinatos o bien se modifica por la de dos delitos de asesinato y uno de aborto.

Manuel fue puesto a disposición judicial éste miércoles, después de la reconstrucción de los asesinatos que tuvo lugar el martes en el escenario de los crímenes. Durante esa diligencia, el presunto asesino fue ampliando su confesión anterior añadiendo nuevos detalles al relato de los hechos.

Una escopeta, lanza y martillo

La investigación, partiendo de las cámaras que grabaron al detenido entrando en el chalet de su hermana, ha determinado que el agresor se presentó en el escenario del crimen armado hasta los dientes. Manuel tenía la intención de matar a su hermana y condujo más de 70 kilómetros desde Torredelcampo (Jaen) cargando con un martillo, una lanza de hierro artesanal y una escopeta «Por si ella se resistía», dijo a los guardias.

Una vez dentro de la vivienda, el detenido asesinó con la lanza a su sobrino y posteriormente a su hermana Rosario de 38 años y al bebé que llevaba en su interior.

A continuación, Manuel intentó quemar los cuerpos y las pruebas prendiendo fuego a colchón en una habitación de la vivienda. No lo consiguió, huyó y arrojó la lanza y el mechero en un descampado próximo a la casa antes de volver a Jaén y seguir con su vida normal.

Sin embargo, los guardias de la Comandancia de Granada pronto situaron a Manuel entre sus objetivos. Nadie había robado nada en la vivienda y el asesino no forzó la puerta, o tenía llaves o las víctimas le conocían. Los investigadores no tardaron en averiguar que el sospechoso tenía una mala relación con su hermana, e incluso habían discutido durante el funeral de su padre hace unos meses. Así, el domingo 28 de mayo le llamaron a declarar a Granada. El presunto asesino no quiso viajar con su coche por si lo reconocían, se inventó que estaba averiado y bajó hasta Granada en un taxi junto a su madre.

Aunque al principio negó cualquier relación con el crimen de su hermana y de sus sobrinos, Manuel acabó por confesar de madrugada e incluso señaló a los guardias donde se había deshecho del arma homicida y del mechero con el que intentó prender fuego al colchón. El homicida nada pudo hacer al reconocerse en las imágenes que gravaron las cámaras de seguridad de la casa.

Ahora los investigadores tratan de confirmar si el móvil de los hechos ha sido un conflicto por la herencia familiar tras la muerte del padre. Entretanto, este miércoles por la tarde, Rosario y sus hijos serán enterrados en el cementerio de Purchil, una vez que se hayan terminado las autopsias. En los próximos días, será el Juzgado de Instrucción Número 1 el que retome la causa y revisará la prisión provisional para el presunto asesino, una vez que se inhiba el que hoy ha determinado esa medida cautelar.