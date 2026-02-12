La gran grieta de Benamejí vuelve a activarse tras el temporal y reabre viejos fantasmas del s.XVIII

La alcaldesa de Benamejí (Córdoba), Carmen Lara (PSOE), ha trasladado este jueves la inquietud que existe en el municipio por la reaparición de una gran grieta en el terreno, vinculada al último temporal de lluvias y al comportamiento natural del suelo, especialmente propenso a movimientos tras fuertes precipitaciones. La fisura había surgido ya a finales de los años 80 y hay antecedentes documentados similares incluso en el siglo XVIII y en los años 60.

Lara ha explicado que, por el momento, la principal consecuencia tangible de esta nueva apertura es el corte del camino de La Dehesilla con la Nacional 331, algo que dificulta la movilidad de vecinos y servicios, aunque de momento no hay afectación de viviendas ni de cocheras.

La regidora ha señalado que el temor en la localidad crece ante la previsión de más lluvia para este viernes -unos 15 o 16 litros-, ya que la humedad incrementa el riesgo de deslizamientos en un terreno que ya ha mostrado históricamente inestabilidad. Por ello, ha detallado que, cuando el tiempo lo permita, procederán a «desahogar» esa zona para aliviar la presión del agua y del peso acumulado de escolleras y láminas de alquitrán que han sido desplazadas por el movimiento de tierra.

Dificultades

Respecto a las actuaciones más inmediatas, la alcaldesa ha explicado que uno de los consejos técnicos fue desviar el agua por otra salida, pero que esto resultó inviable: desviarla por el costado trasero de las viviendas implicaría riesgo para sus cimientos, mientras que hacerlo por el centro de la grieta choca con una obra de recogida de agua «de gran complejidad» que se construyó en torno a 1990 y que ahora dificulta cualquier modificación.

Por ello, ha señalado, lo que se ha hecho por ahora es canalizar parte del agua por el camino ya cortado, una vía arreglada que puede servir temporalmente como salida, reduciendo el impacto directo sobre la ladera ya afectada. Sin embargo, Lara ha avisado que no se podrán acometer medidas más profundas hasta que la tierra «esté menos mojada», ya que la entrada de maquinarias pesadas está ahora mismo descartada por riesgo de colapso o nuevas deformaciones.

Próximas intervenciones

La propia alcaldesa ha recordado que, a finales del siglo pasado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba realizaron una intervención millonaria para estabilizar esta misma grieta, dada su persistencia y su historial de movimientos. Esa inversión buscaba evitar los deslizamientos que ahora vuelven a aparecer con las lluvias intensas.

Ante esta nueva reapertura, la Diputación de Córdoba ha anunciado que actuará de urgencia, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, para intentar contener el avance de la grieta y reforzar la seguridad del terreno. La coordinación institucional entre ayuntamiento, Diputación y Junta será clave en las próximas semanas para abordar un problema que se ha convertido en una preocupación constante para los vecinos de Benamejí.