La familia de un asesinado en Barbate sobre el informe que exculpa a encarcelados: «No me creo nada»

Mayca Gómez, la tía de Miguel Ángel, el guardia civil de San Fernando (Cádiz) que fue asesinado en Barbate tras ser arrollado por una narcolancha, ha asegurado sobre el informe de la UCO que exculpa a los detenidos, que ha sido recibido «muy mal» en la familia: «Hay muchas contradicciones, yo aquí no me creo nada de nada, pero hay que confiar, yo por lo menos confío mucho en la Guardia Civil».

La familia del agente asegura que quiere «justicia» y «no venganza», aseverando además que los seis detenidos como presuntos autores de estos hechos «son unos criminales» porque «son culpables todos». En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, Mayca Gómez ha explicado que «confía mucho en la Guardia Civil» y que si los detenidos «no son los asesinos, no se les puede acusar de asesinos» y «se les acusará de otras cosas y punto», en referencia a ese informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descarta la participación de los detenidos en el asesinato de dos agentes.

«Para mí todos son malas personas, odiadores, o llámalos como quieran, desde el que estaba jaleando en el puerto hasta todos los que estaban en las narcolanchas», ha dicho la tía del agente fallecido. «Para mí son todos unos criminales, y no queremos venganza, lo que queremos es justicia», ha afirmado tajante.

Así, ha contado que supo de este informe porque se lo mandaron desde la Guardia Civil a la familia y que se lo tomaron «muy mal». Cabe recordar que este viernes están declarando en los juzgados de Barbate los cuatro agentes que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas ocurrido en el puerto de este municipio el pasado mes de febrero, y que costó la vida a dos compañeros, uno de ellos Miguel Ángel, natural de San Fernando y miembro de los Grupos de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Ante el nuevo informe de la UCO, las defensas de los detenidos han solicitado su puesta en libertad, algo a lo que se oponen desde las asociaciones de guardias civiles como Jucil y desde la Fiscalía, alegando que sobre ellos pesan otros delitos por los que se les imputan como pertenencia a organización criminal y contrabando, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión.

Jucil contra la excarcelación

El secretario jurídico de Jucil en Málaga, Pablo Rosa, ha señalado este viernes que los seis detenidos por su presunta participación en los hechos que costaron la vida a los dos guardias civiles en Barbate «sí estaban en un lugar» de los hechos y «sus conductas son delictivas», por lo que «evidentemente una salida de prisión sería muy negativa».

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, con quien ha acudido a los juzgados de Barbate para acompañar a los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas en febrero en este puerto y que declaran en calidad de testigos.

A las puertas de estos juzgados barbateños Domínguez ha aseverado que estos agentes están «psicológicamente muy tocados» por los hechos que vivieron y que costó la vida a dos compañeros al ser arrollados por una narcolancha y ha manifestado que era «muy necesario el venir aquí a acompañar a los compañeros en este día» para darles «todo el apoyo y visualizar el problema que estamos teniendo en la provincia de Cádiz».

En ese sentido, ha lamentado que desde los trágicos acontecimientos de hace tres meses «seguimos con los mismos medios». «No tenemos medios, no tenemos materiales, no tenemos personal. Prácticamente seguimos igual, esto no ha cambiado. Desde que pasó esto no ha cambiado y hay que darle visualización porque es un motivo político el que no lo quieren hacer, no hay más», ha añadido.

Por su parte, el secretario jurídico de Jucil en Málaga, Pablo Rosa, ha sostenido que han acudido a los juzgados para acompañar a los agentes gaditanos «en esta situación tan dolorosa» y sobre todo para «visibilizar el sufrimiento y el problema que hay en esta zona tan achacada por el narcotráfico».