Un vecino de Málaga se ha topado en su domicilio con una culebra bastarda de más de metro y medio y no ha dudado en requerir la ayuda de la Policía Local para capturar al animal. Este tipo de serpiente no es peligrosa para el ser humano ya que, a pesar de que es venenosa, su toxicidad no llega a ser mortal.

Agentes del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga han acudido a la vivienda, ubicada en la calle Realenga de Witemberg, para capturar al reptil, que se encontraba escondido en el interior del contador de agua. Posteriormente, los agentes han procedido a ponerla en libertad en su hábitat natural.

La culebra bastarda es la mayor especie de la Península Ibérica​ y del resto de Europa. Los ejemplares machos adultos de este tipo de reptil pueden llegar a superar con facilidad los dos metros de longitud, si bien algunos individuos muy excepcionales pueden alcanzar los 2,55 metros. Su naturaleza no amenazante la ha convertido en una de las especies más comunes, incluso en áreas ocupadas por humanos. Puede considerarse beneficiosa para el hombre debido a la gran cantidad de roedores que consume.

Un silbido alertó al vecino

Los hechos tuvieron lugar después de que en la Jefatura de Distrito Churriana de la Policía Local de Málaga se recibiese una llamada en la que se avisaba de la existencia de una culebra en el interior del habitáculo de un contador de agua situado en el exterior de una vivienda, por lo que contactaron con los compañeros especializados del Grupona.

Una vez en el lugar, los policías locales se entrevistaron con el requirente, que les comunicó que cuando se disponía a comprobar el contador de agua de la vivienda, oyó un ruido, concretamente una especie de silbido, que emergía del interior, sin poder precisar de qué se trataba al encontrarse muy oscuro. Entonces, cogió una linterna y vio que era una culebra, sin poder precisar la especie o tamaño de la misma, por lo que llamó a la Policía Local.

Los agentes observaron que el habitáculo en el que se encontraba la culebra era una pequeña construcción realizada en ladrillo y cemento de unos 40 centímetros cuadrados, con puerta metálica, que se encontraba abierta, comprobando que el ofidio aún se encontraba en el interior.

Se trataba de una culebra bastarda, especie autóctona en la provincia, de gran tamaño, enroscada junto a la llave de paso del contador de agua en el fondo del habitáculo. En un primer momento, los agentes intentaron su captura manual pero no fue posible por las dificultades de acceso, por lo que utilizaron una pinza atrapa serpientes.

El rescate resultó complicado debido a las grandes dimensiones del reptil, que resultó medir más de metro y medio de largo y tener unos diez centímetros de grosor, lo que provocaba que se escapase de la sujeción de la pinza y se sujetase con fuerza a la tubería del contador en la que estaba enroscada, por lo que había que actuar con sumo cuidado para evitar causarle ningún tipo de daño.

Finalmente, los policías locales del Grupona la capturaron e introdujeron en un transportín, procediendo a su traslado al Centro Zoosanitario Municipal, donde, debido a su tamaño y envergadura y al tratarse de un animal autóctono en buen estado, se decidió su puesta en libertad en el medio natural, procediendo los policías locales a trasladarla a una zona forestal alejada de la presencia humana, donde procedieron a su liberación.