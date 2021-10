Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y portavoz del PP Andaluz (PP-A), ha señalado este sábado, sobre el bono cultural anunciado por el Gobierno de Sánchez, que los jóvenes españoles no quieren «dinero para videojuegos» sino «oportunidades, una mejor educación y más oportunidades para lograr un empleo». En este sentido, Bendodo considera que se lanza con el «burdo objetivo de comprar votos». «La cultura si se regala se termina devaluando», ha añadido el también presidente del PP de Málaga, que ha insistido en que no tiene sentido regalar ese dinero a unos jóvenes «cuyos padres no pueden pagar el recibo de la luz».

Por otro lado, Bendodo ha asegurado que «desde Andalucía se estará muy vigilante para que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no supongan otra discriminación a Andalucía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez».

Así lo ha indicado desde Málaga en un acto con motivo de la próxima celebración del Día de la Hispanidad, donde ha afirmado que «ante cada despropósito el Gobierno se encontrará a un PP movilizado para luchar por los intereses de andaluces y españoles». «La mejor forma de defender nuestro país es siendo andaluces y reivindicando un andalucismo moderno y constitucional y que aprovechen las oportunidades de nuestra, porque todo ello es compatible con el orgullo de sentirse español», ha asegurado.

Bendodo ha recordado también que dentro de pocas fechas se celebrará igualmente la Constitución Española, «que garantiza que todos somos iguales». En este sentido, ha remarcado que esta idea «es tan básica que debería ya estar asumida pero desgraciadamente tenemos que recordar a este Gobierno que todos tenemos los mismos derechos, vivamos donde vivamos».

Por ello, desde Andalucía «no queremos ser menos que nadie pero tampoco más que nadie», ha dicho el dirigente ‘popular’ y ha insistido en que se estará vigilante a los PGE dado que «ahora deberán pasar el filtro de nacionalistas e independentistas vascos para poder ser aprobados».

Sobre esto, ha alertado que «unos ya han dicho que quieren más inversiones, más trenes de alta velocidad o la gestión den ingreso mínimo vital; ¿y para Andalucía?», se ha preguntado el también consejero andaluz de Presidencia, que ha aludido a la infrafinanciación de Andalucía: «Nos hace perder cuatro millones de euros diarios a los andaluces, y el Estado nos debe ya 10.835 millones de euros». Y en el caso de Málaga ha lamentado la situación del transporte ferroviario.