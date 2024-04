El divertido y aplaudido momento de Juanma Moreno hablando de Puigdemont: «A ver si le jubilamos ya…»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha protagonizado un divertido y aplaudido momento este miércoles cuando ha hablado de Carles Puigdemont, del que ha sido más sincero que nunca: «Yo creo que -las elecciones en Cataluña- son una gran oportunidad para jubilar a Puigdemont de una vez por todas. A ver si le sacamos ya de la política». Tras pronunciar estas palabras, tanto él como todos los asistentes al acto que se celebraba, se han comenzado a reír a carcajadas, lo que ha desatado los aplausos de los presentes.

«No sé si lo cumplirá o no -el irse de la política-, porque este señor tiene una trayectoria cargada de mentiras», ha asegurado el también líder del PP en Andalucía (PP-A). «Yo a los catalanes les diría que tienen la oportunidad de su vida de quitarnos esa carga, esta mochila, que se llama Puigdemont. Y es que un apoyo al PP en Cataluña tiene 100 veces más posibilidades de jubilar a Puigdemont que un apoyo al PSC, porque el PSC puede ganar las elecciones», ha advertido Juanma Moreno.

Seguirá en 2023

Moreno ha manifestado este miércoles que se ve con «fuerza» e «ilusión» para optar a la reelección como jefe del Ejecutivo andaluz en las elecciones autonómicas que tocan en el año 2026.

Durante su participación en unos Encuentros en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, Moreno ha recalcado que se ve «ahora mismo con fuerza como para encarar una candidatura en 2026», mientras siga teniendo el apoyo de su partido y, sobre todo, de su familia.

«Pues tiraré para adelante, pero el día que no me vea con fuerza o no tenga el apoyo ni de mis compañeros ni de mi familia, pues evidentemente, buscaremos otras alternativas y daremos el relevo, pero queda todavía mucho por hacer en Andalucía», ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que no aspira a la política nacional. Ha apuntado que el día que abandone la Presidencia de la Junta aspira a hacer otras «cosas», con lo que no tiene intención de acogerse al estatuto de los expresidentes.

«Yo voy a seguir trabajando en Andalucía, mi sueño es en Andalucía», ha indicado el presidente, descartando que pretenda dar el salto a la política nacional. Asimismo, Juanma Moreno ha expresado su satisfacción por el Gobierno que tiene, con lo que no tiene intención de hacer cambios en los consejeros o de «retocarlo».

«Creo que tengo un Gobierno que tiene una máxima implicación, que se esfuerza y me consta, porque trabaja al mismo ritmo que trabajo yo», ha manifestado Juanma Moreno, quien ha destacado que sus consejeros siempre trabajan con «mucha determinación», aunque a veces se acierta y a veces no se acierta.

Ha recalcado que no tiene intención de hacer cambios en la composición de su Gobierno, lo que no quita que sí se pueda dar una «vuelta a alguna competencia» para mejorar la gestión, esto es, que determinada competencia pase de una consejería a otra o que se agrupen algunas materias.

Moreno ha señalado que su Gobierno se «evalúa prácticamente cada seis meses»: «Hacemos un balance de cumplimiento del programa, de nivel de implicación con los sectores, de nivel de presencia en los medios, o de nivel de interlocución». «Nosotros nos vamos evaluando y vamos viendo dónde estamos», ha apuntado.

El presidente ha insistido en que tras pasar hacer años por la política nacional, dio el paso que quería: «Que era venirme para Andalucía para intentar construir un proyecto alternativo al PSOE y transformar mi tierra, y ese es el principio y el fin de mi carrera política».