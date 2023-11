Moreno advierte a Sánchez tras la amenaza de Puigdemont: «Estás sometido a un chantaje brutal»

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que va a estar sometido a un «chantaje brutal permanente» por parte de Carles Puigdemont y de los independentistas con lo que ha pactado. «Son imprevisibles», ha asegurado el líder andaluz.

El ex presidente prófugo de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que estaría dispuesto a llegar un acuerdo con el PP para derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez con una moción de censura a mitad de su mandato en caso de que el líder del PSOE no cumpla sus pactos con los separatistas. Los siete diputados de Junts votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez hace dos semanas a cambio, entre otros acuerdos, de la Ley de Amnistía. Ahora, a Sánchez no le quedará más remedio que cumplir con lo prometido, algo que le ha recordado este miércoles Juanma Moreno, que se ha pronunciado así, tras una pregunta sobre el hecho de que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, haya trasladado al líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Mandred Weber, que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura.

Según Moreno, ya sabemos por «tradición y historia» que los independentistas son partidos «muy poco previsibles», porque no apuestan ni por la Constitución ni por la integridad territorial de España, lo que tiene «muchos riesgos» y, sin embargo, Pedro Sánchez se ha «alineado» con ellos.

Ha insistido en que estamos ante una XV legislatura nacional «muy inestable», porque el «chantaje permanente de Puigdemont y del resto de formaciones políticas independentistas va a ser brutal». «Va a ser un chantaje permanente, una sangría y una hemorragia que va a tener este Gobierno y que la vamos a pagar el conjunto de los españoles», ha sentenciado.