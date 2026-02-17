Detenido un ex jefe de gabinete del Gobierno de Sánchez por un pelotazo urbanístico de 2 millones

La UCO de la Guardia Civil ha detenido este martes en Sevilla al socialista Rafael Pineda, ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, por un pelotazo urbanístico ligado a una empresa de su familia, del que venía informando OKDIARIO Andalucía. La operación, bajo investigación judicial, también se ha saldado con el arresto de su mujer y de otras personas vinculadas a la transacción de un solar municipal.

La investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuya titular es la jueza Pilar Ordóñez. Pineda, que había ocupado distintos cargos en el Ayuntamiento de Sevilla durante gobiernos socialistas, dimitió en septiembre de su puesto en la Delegación del Gobierno cuando trascendieron las primeras noticias sobre estas diligencias.

El foco está en la adjudicación de un solar de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) realizada el 4 de septiembre de 2024 a la sociedad Higuerón Real Estate, propiedad de la mujer de Pineda, por 1,7 millones de euros. Cuatro meses después, el 22 de enero de 2025, ese mismo solar se vendió a Eryel Invest por 3,95 millones.

Según los indicios que se investigan, la operación habría reportado a la esposa del ex alto cargo un beneficio superior a 2 millones de euros. Para ello, se apunta a la participación de un funcionario de Emvisesa al que se habría abonado presuntamente una comisión de 78.650 euros. Emvisesa ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo, pero no de sueldo, a ese trabajador.

La venta del solar por parte de Emvisesa se produjo durante el actual mandato municipal con el alcalde del PP José Luis Sanz al frente. No obstante, la empresa beneficiaria había sido adjudicataria previa en régimen de alquiler durante 50 años del mismo solar, en una operación realizada en anteriores gobiernos socialistas, lo que, según la investigación, le habría situado en una posición de ventaja para hacerse con la propiedad a un precio favorable y venderla después por más del doble.

En ese terreno, por el que la arrendataria abonaba 108.000 euros al año, se instalaron dos restaurantes de comida rápida y una gasolinera. La primera adjudicación se produjo en tiempos del ex alcalde Juan Espadas. A mediados de septiembre, la UCO acudió a la sede de Emvisesa para recabar expedientes bajo sospecha, llevándose documentación y material informático.

Además, según ha publicado Diario de Sevilla, durante la investigación la Guardia Civil habría detectado otros hechos que apuntan a un supuesto trato de favor de Pineda desde su puesto en la Delegación del Gobierno a un empresario vinculado al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que le habría pedido ayuda para la regulación de varias personas extranjeras.

Rafael Pineda es el segundo alto cargo del entorno del delegado del Gobierno, Pedro Fernández, que deja su puesto tras verse salpicado por un caso de presunta corrupción. Antes fue relevado el ex coordinador técnico de Infraestructuras, Toño Fernández, vinculado presuntamente a una empresa de la trama beneficiada por Koldo García, asesor del ex ministro José Luis Ábalos.