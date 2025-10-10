Condenan por prevaricación al alcalde socialista de un pueblo de Cádiz: 9 años fuera de la política

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de nueve años de inhabilitación impuesta al alcalde de San José del Valle (Cádiz), Antonio González Carretero (PSOE), por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia ratifica el fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz, que acreditó que en 2016 eximió de forma ilegal del pago de tasas municipales a varias atracciones de feria.

Según la resolución del TSJA, el alcalde firmó un decreto en mayo de ese año para liberar del pago de la tasa de ocupación de terrenos públicos a algunos feriantes, pese a que la ordenanza fiscal lo prohibía expresamente. La secretaria-interventora del ayuntamiento le había advertido primero verbalmente y luego por escrito de que no podía hacerlo. Aun así, según el fallo, González siguió adelante «con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley» para lograr que la feria se celebrara sin conflictos con los feriantes.

Los decretos firmados fijaron 1.709 euros por casetas en una zona y 1.058 euros por puestos y barracas en otra, 2.768 euros en total, que pagaron los adjudicatarios. Pese a ello, el segundo decreto perdonó la tasa a parte de las atracciones situadas en suelo público a cambio de descuentos para el público y 30 tickets para el ayuntamiento.

El TSJA desestima ahora todos los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración de la presunción de inocencia y errores en la valoración de las pruebas. El tribunal destaca que no hay contradicciones en la declaración de la interventora, que desde el inicio del proceso mantuvo que el alcalde fue advertido de que la medida era contraria a la normativa municipal.

La sentencia recuerda que el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal prohíbe cualquier exención o bonificación en el pago de la tasa por ocupación del dominio público. Para el TSJA, no hay duda de que el alcalde actuó «a sabiendas de la ilegalidad de su decisión», por lo que mantiene íntegra la condena de nueve años de inhabilitación para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro cargo electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.

González lleva al frente del Ayuntamiento de San José del Valle (4.500 habitantes) desde 2015. En 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Jerez de la Frontera (Cádiz) anuló una moción de censura contra el regidor socialista. La iniciativa, promovida por el PP, contó con el voto decisivo de un concejal de IU que había causado baja en su partido, por lo que se consideró ilegal. El TSJA ratificó esa decisión. Las últimas elecciones municipales (2023) las ganó con el 58% de los votos.