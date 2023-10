La Comunidad Islámica de Melilla dice no saber nada del ataque a la sinagoga de la ciudad: «¿Cuándo?»

Un portavoz de la Comisión Islámica de Melilla ha dicho a OKDIARIO Andalucía no tener noticias del ataque de un grupo de musulmanes pro Palestina a la principal sinagoga de la ciudad autónoma este miércoles, a la que intentaron acceder sin éxito gracias a la intervención policial. Cientos de manifestantes musulmanes se movilizaron este miércoles en Melilla frente a la sinagoga Or Zaruah al grito de «¡Israel asesino!» y, sin embargo, desde la Comisión Islámica de Melilla dicen no saber nada de estos hechos.

«¿Condenáis el ataque a una sinagoga en Melilla ayer?», le hemos cuestionado al portavoz de la Comisión Islámica de Melilla que ha atendido a nuestra llamada. «¿Sinagoga de ayer? ¿Ha habido algo? ¿Dónde?», ha respondido. Desde OKDIARIO Andalucía, con cierta sorpresa, le hemos explicado que «En Melilla, tras la manifestación que se produjo ayer por Palestina, se produjo un ataque a la principal sinagoga de Melilla».

«Pues no lo sé, la verdad. Pero si es así, lo condenamos. Es una obligación nuestra como musulmanes», ha respondido el portavoz de la Comisión Islámica de Melilla. «Una cosa es lo que esté pasando allí, pero aquí nunca ha habido ningún tipo de altercado con ninguna de las comunidades», ha continuado explicando éste portavoz, que ha concluido diciendo que «la gente está un poco alterada y siempre hay algún exaltado».

Condena de los judíos

Mordejay Guahnich, presidente de la comunidad israelita de Melilla, ha lamentado en declaraciones a OKDIARIO Andalucía el ataque que un grupo de musulmanes pro palestinos hicieron este miércoles a la principal sinagoga de la ciudad autónoma. En este sentido, Guahnich condena que este mismo grupo llegó a «acosar comercios de trabajadores judíos».

«Esto ha roto nuestra idea de ciudad de respeto. Melilla es una ciudad donde la convivencia es plena y esto ha sido un ataque directo contra los judíos españoles melillenses», lamenta el presidente de la comunidad judía en la ciudad autónoma, que asegura que «también acosaron a comercios de trabajadores judíos» por lo que «estamos muy dolidos».

«Melilla es una ciudad donde la convivencia es la norma y la forma de nuestra vida. Y no podemos permitir que se rompa esa convivencia y ese respeto que siempre ha imperado en nuestra ciudad desde hace más de 100 años», lamenta Guahnich en declaraciones a OKDIARIO Andalucía.