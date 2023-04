El comisario europeo del que depende Doñana: un ‘verde’ radical, amigo de socialistas y activistas

Virginijus Sinkevicius (Vilna, Lituania, 1990) es el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca -de quien depende la última palabra sobre Doñana- y, curiosamente, tiene en contra, al menos en España, tanto a agricultores y ganaderos como a los pescadores. En 2016, con apenas 26 años, ya era el líder de la Unión de los Verdes y Campesinos Lituanos, gracias a lo que llegó a ostentar el cargo mediambiental que ahora ocupa en Bruselas. Además, tal y como señalan distintas fuentes de la Comisión Europea, es muy cercano a las posturas socialistas y ha llegado a hacer favores de calado -reconocidos por él mismo- tanto a activistas como a ONGs, sobre todo en el ámbito de la pesca.

Y es que en el sector pesquero ha tenido controvertidas decisiones como fue el veto a toda la pesca de fondo -presionado por las ONG-, algo que justificó como «una obligación legal», en línea con la política verde que marca casi todo lo que hace en la Unión Europea. «Sé que requiere un gran esfuerzo de nuestro sector pesquero», admitía, pero priorizaba «nuestro deber con nuestra sociedad, con las generaciones futuras y, en particular, con aquellos cuyo sustento depende de los recursos marinos». Los dirigentes pesqueros españoles calificaron su decisión de «despotismo ilustrado», y atribuyeron su negativa a suspender el citado veto a «un capricho» que carece de argumentos científicos. Contra viento y marea, lamentan los pesqueros españoles, expulsaba así a cientos de barcos de 87 áreas de los cantiles entre Cádiz e Irlanda sin escucharlos, tal y como denunciaron cuando se produjo este hecho.

Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, se ha mostrado igual de indignado que los pescadores con el comisario verde. En declaraciones a OKDIARIO Andalucía, dice que, además de todo, es alguien que se ha dejado «intoxicar» por el Gobierno de España y por las presiones de WWF. Una vez más, del lado de las ONG.

Cabe destacar, en este sentido, que el portavoz de los regantes, al contrario de lo que hace el verde Virginijus Sinkevicius, espera que «a pesar de ese ruido y cuando finalicen las elecciones del 28 de mayo, en el PSOE se sienten con nosotros y se puedan acercar, aportando soluciones a la proposición de ley» de PP-A y Vox. En este sentido, espera que «antes de que llegue el verano, la proposición de ley esté aprobada».

Sea como fuere, lo único cierto es que a Sinkevicius no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones en contra de los profesionales si con ello contenta a activistas y ONGs de su cuerda, como ya ha hecho con Oceana, Seas At Risk, Our Fish, WeMove Europe, Whale and Dolphin Conservation, Environmental Justice Foundation o WWF.