Un coche fúnebre con un ataúd (vacío) ha provocado las peleas entre los vecinos en la localidad de Vélez-Málaga (Málaga) de 85.000 habitantes, el cual es un regalo por el día de San Valentín de uno de los residentes del barrio que lo necesita para hacer cortometrajes de terror.

Es un peculiar vehículo, un Renault 21 color burdeos, que perteneció a una funeraria, que lleva aparcado con un ataúd vacío dentro desde el 14 de febrero, día de San Valentín, que fue cuando se lo regaló uno de los vecinos a su novia.

Sin embargo, los vecinos de la céntrica calle de la Música se sienten incómodos cuando ven el coche fúnebre en esta localidad de Málaga en la puerta de su casa. Una vecina ha subrayado que algunos de los residentes en la zona tienen enfermedades graves y otros han sufrido pérdidas recientes, por lo que es «evidente» que la presencia del coche les resulta muy perturbadora.

«No lo quiero en la calle. He hablado con la policía, pero me dijeron que el coche es como cualquier otro y puede estar ahí», ha comentado Aurelio, un vecino que vive a apenas 30 metros de la casa de la propietaria del coche fúnebre en Málaga.

El vecino lleva semanas quejándose de la situación. Ha informado a la Policía Local, al alcalde y a un concejal de la presencia del coche fúnebre, «nadie pone orden». «El día 14 lo aparcó en mi puerta. Le dije que lo quitara porque mi marido está malo y la verdad es que no es de mucho agrado tener toda la noche ahí el coche con la caja de muertos», ha lamentado Teresa, que vive al final de la calle, y ha criticado que no haya más vecinos «dando la cara».

Según otra residente, la mujer les explicó que su novio le regaló el coche por San Valentín porque lo necesita para hacer cortometrajes de terror. «No sé si ha hecho el vídeo, no he visto nada, pero se ve que ha dicho que lo va a usar para ir al Mercadona», ha añadido.

La situación indigna a otra vecina, que asegura que la propietaria ha llegado a decir que va a comprar coronas florales para incordiarles más. Bajo su punto de vista, simplemente busca «hacerse famosa». Aunque hay vecinos a los que no molesta la presencia del vehículo, otros han acudido a las instituciones para solicitarles que retiren el coche fúnebre de la calle, como se ha indicado con anterioridad.

Fuentes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga han confirmado que la Policía Local ha acudido en varias ocasiones a hablar con la propietaria y le ha trasladado que tener ese coche en la vía pública no es «lo más idóneo».

Pero pese a la insistencia de los vecinos, estas mismas fuentes han explicado que no hay ninguna normativa municipal que impida que el coche esté aparcado en la vía pública, por lo que, como ha apuntado otra ciudadana, la solución «tal vez» pase por intentar llegar a un acuerdo con la dueña de este peculiar vehículo.