Citan a declarar a la madre de un edil del PSOE por arrojar heces y orina en el despacho de un concejal

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Vera ha citado a declarar en calidad de investigada a la mujer, madre de un edil del PSOE, que en mayo de 2024 arrojó un bote con «heces y orines humanos» al entonces teniente de alcalde de Garrucha (Almería) Álvaro Ramos cuando éste se encontraba en su despacho.

La investigada debe comparecer el 5 de marzo tras admitirse a trámite la denuncia por un presunto delito de injurias presentada por el concejal. Ramos, del partido Garrucha Con la Gente, también está citado este miércoles en calidad de perjudicado, junto a dos testigos.

Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, la mujer, vecina de Garrucha y madre del concejal socialista Ángel Capel, se presentó con una cita previa en el despacho del teniente de alcalde para, de forma sorpresiva, arrojar los excrementos a Ramos mientras le decía: «Como eres un cerdo, aquí tienes la mierda».

«Estoy aguantando el chaparrón mediático después del chaparrón de otra sustancia peor», explicó Ramos en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía. «La madre de Ángel Capel solicitó una cita conmigo porque soy el edil responsable de Obras y Servicios y quería hablar de la limpieza viaria del pueblo. Como hago con todos los vecinos, le di acceso a mi despacho, y nada más entrar sacó de una bolsa un cubo de dos litros lleno de excrementos y orines humanos y los comenzó a esparcir por los muebles y por los sillones, salpicando las cortinas y el suelo. Dejó las instalaciones inservibles», relató entonces el afectado.

Según expuso en la denuncia, la mujer lo amenazó: «La próxima vez que hables de mi familia te juro que hago que te la comas, eres mierda y tienes que comer mierda». Además, «se puso a 10 centímetros» de su cara, buscando el «enfrentamiento físico», y le dijo: «No se te puede tocar porque eres minusválido».

La denuncia se acompañó del informe de una funcionaria que se encontraba en el despacho en el momento de los hechos. También estaban el alcalde y una asesora. Tras el grotesco incidente, instaron a la mujer a que abandonara la oficina, pero ésta se opuso y lanzó «insultos de todo tipo», por lo que tuvo que intervenir la Policía Local para expulsarla de la casa consistorial.

El Ayuntamiento de Garrucha valoró en 1.944 euros los daños derivados de la limpieza y reparación del despacho de Ramos. Según reflejó el arquitecto municipal en su informe técnico, se tuvo que cambiar el sillón, reparar la tarima de madera y revestir gran parte del mobiliario (armario, paredes, cortinas y mesas).

El socialista Ángel Capel, hijo de la denunciada, pidió «comprensión» ante lo ocurrido, que según él derivaba de una situación que se había ido «tensando» con el tiempo. «No puedo compartir las formas con las que ha transcurrido esta situación tan desagradable, pero tengo que pediros que miréis dentro de vosotros y comprendáis», manifestó en una carta compartida en redes sociales días después de los hechos.

Por su parte, el PSOE local no sólo no condenó lo sucedido, sino que mostró su apoyo a su concejal: «Ángel Capel no es culpable de nada, es víctima del acoso de Álvaro Ramos. Estamos contigo y con tu familia, compañero», publicó la cuenta Socialistas Garrucha en sus redes sociales. El mensaje fue posteriormente eliminado.

A esta citación se añade que la semana pasada el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Vera citó a declarar como investigada a la ex alcaldesa de Garrucha María López Cervantes en la causa reabierta por la Audiencia de Almería que investiga presuntas contrataciones a dedo de personal municipal vinculado al PSOE.

La actual portavoz de los socialistas en el ayuntamiento deberá comparecer este próximo jueves para prestar declaración por un posible delito de prevaricación y contra los derechos cívicos conforme a las propias pruebas acordadas por el órgano instructor. El juzgado también ha citado a declarar a Ramos, hoy edil de Urbanismo, en calidad de perjudicado, ya que fue quien promovió la denuncia contra la ex regidora.