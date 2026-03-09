Cielos nublados y lluvias en Andalucía: Previsión AEMET para hoy

Cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz darán paso a un aumento de nubes a lo largo de la mañana, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras. Las brumas y nieblas matinales también harán acto de presencia, mientras que las temperaturas experimentarán cambios ligeros. Los vientos serán flojos, con tendencia a moderarse en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de marzo

Cielo inestable con chubascos por la tarde en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un tanto inestable. A primera hora, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10 grados, mientras que la humedad se sentirá bastante alta, creando un ambiente algo pesado. A medida que avanza la mañana, el sol se asoma tímidamente, pero no hay que confiarse, ya que por la tarde se prevén chubascos que podrían ser intensos, especialmente al caer la noche.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, aunque la sensación térmica podría ser un poco más baja, así que es recomendable abrigarse. El viento soplará suave, con ráfagas que no superarán los 7 km/h, lo que permitirá disfrutar de las horas de luz hasta que el sol se esconda a las 19:25. Sin embargo, la posibilidad de lluvia se intensificará, así que es mejor tener un paraguas a mano para no dejarse sorprender por la lluvia que se avecina.

Córdoba: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo despejado que pronto dará paso a un panorama más sombrío. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando su punto máximo en la tarde-noche, cuando la probabilidad de precipitaciones será del 100%.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico y un aumento en la humedad, que podría llegar al 100%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados.

En Huelva, cielo variable con probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados. La mañana será fresca y algo nublada, mientras que por la tarde se espera un cielo más variable, con una alta probabilidad de lluvia hacia la noche. El viento soplará de forma leve, lo que no afectará demasiado las actividades al aire libre.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Aunque la tarde puede traer algunas gotas, siempre hay oportunidades para disfrutar de un café en una terraza o dar un agradable paseo.

Ambiente húmedo con probabilidad de lluvia en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo que se presenta parcialmente nublado, mientras el sol asoma a las 07:45. La temperatura mínima ronda los 11°C, pero la sensación térmica puede sentirse un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 90%, especialmente en la tarde-noche, donde se prevé un ambiente húmedo y pesado, con una temperatura máxima que alcanzará los 17°C.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto y el viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 30 km/h. La humedad relativa alcanzará picos del 90%, lo que hará que la sensación térmica se mantenga en torno a los 17°C. Con la puesta del sol a las 19:26, Cádiz disfrutará de un día con más de 11 horas de luz, aunque la lluvia podría ser protagonista en las horas venideras.

Jaén: cielos cubiertos y lluvia inminente

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. La sensación térmica puede bajar hasta los 5 grados, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance el día, el tiempo empeorará, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% por la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados, así que no olvides llevar un paraguas y una chaqueta impermeable si planeas salir.

Ambiente fresco con chubascos vespertinos en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 17 grados por la tarde, aunque la inestabilidad se hará presente con chubascos intermitentes que se intensificarán hacia la tarde-noche, donde la probabilidad de lluvia será del 100%.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, se recomienda llevar paraguas si se planea salir, especialmente en las horas vespertinas. La humedad, que alcanzará picos del 90%, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios del día.

Granada: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avance el día, la situación se tornará más complicada, ya que se espera una fuerte probabilidad de lluvia por la tarde-noche, con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más fría. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse con ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua y las lluvias serán intensas.

Almería: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando hasta 17°C por la tarde, aunque la nubosidad irá en aumento. Se anticipan chubascos intermitentes en la tarde-noche, con una probabilidad del 55% y el viento del sur soplará a 15 km/h, aportando un toque de frescura.

Con el cielo parcialmente nublado, es recomendable llevar un paraguas si planeas salir por la tarde, ya que las precipitaciones podrían ser puntuales. La humedad relativa alcanzará niveles altos, por lo que la sensación térmica podría ser más intensa. Aprovecha las horas de sol, que se asomará a las 07:29 y se despedirá a las 19:11, para disfrutar de un día que promete contrastes.