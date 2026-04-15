Cielos despejados y temperaturas en ascenso hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán en el conjunto del territorio andaluz este 14 de abril de 2026, con nubosidad de evolución diurna que podría traer alguna sorpresa. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, mientras que las máximas experimentarán un ascenso notable, especialmente en el interior. Los vientos serán flojos, con rachas ocasionalmente moderadas en las zonas costeras.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de abril

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un sol que asoma tímido a las 07:51. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. A lo largo de la mañana, el viento soplará suave, aunque por momentos podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. La humedad, que se mantendrá en niveles altos, hará que el ambiente se sienta un tanto pesado, pero no se prevén lluvias que interrumpan la calma.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza y la sensación térmica podría alcanzar los 25 grados, invitando a disfrutar de las horas de luz hasta las 20:58. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los sevillanos se deleiten con un tiempo perfecto para pasear y disfrutar de la ciudad. La noche caerá sin sorpresas, con temperaturas que descenderán suavemente, manteniendo la tranquilidad de esta hermosa jornada.

Córdoba: nubes grises y viento fuerte

El amanecer en Córdoba se presenta con un aire de inquietud, donde las nubes grises se asoman tímidamente, presagiando un día de cambios. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo un ambiente fresco que contrasta con la calidez habitual de la región. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C y los 23°C, mientras la humedad se mantiene alta, creando una sensación de pesadez en el ambiente.

La tarde promete ser más intensa, con la posibilidad de lluvias que podrían ser significativas. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 40 km/h, lo que sumado a la sensación térmica que podría descender, invita a estar preparados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse, ya que el tiempo puede volverse impredecible en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 24 grados. Aunque se prevé un leve viento del norte, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será placentera. Aprovechar el buen tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.

Cielo despejado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de la mañana. Las temperaturas rondarán los 12 grados, pero la sensación térmica podría bajar a 12, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más fresco. A medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance los 20 grados, con una humedad que podría llegar al 90%, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y aunque no se prevé lluvia, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Con 13 grados al inicio de la tarde y 18 hacia el final, será un día agradable para disfrutar de las casi 13 horas de luz que nos ofrece el sol, que saldrá a las 07:53 y se pondrá a las 20:58.

Jaén: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 9 grados, pero la sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 20 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable. No olvides tus gafas de sol y aprovecha para salir a disfrutar de este espléndido tiempo.

Cielo despejado y brisa agradable en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se elevará hasta alcanzar los 23 grados, mientras el viento sopla del noreste a una velocidad media de 20 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde se presenta tranquila, con un ambiente seco y sin probabilidades de lluvia, ideal para pasear por la ciudad. Se recomienda aprovechar el buen tiempo antes de que caiga la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente, ofreciendo una sensación térmica más fresca.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 6 grados, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 21 grados, con un viento suave que aportará una agradable sensación térmica.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, permitiendo disfrutar de un sol radiante. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, perfecta para aprovechar al máximo las horas de luz. No olvides tus gafas de sol, ya que el brillo será intenso.

Almería: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 12 grados. A medida que avanza el día, el mercurio se eleva hasta alcanzar los 22 grados por la tarde, mientras el viento sopla del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar una chaqueta ligera para el descenso de temperatura que se espera al caer la noche. La humedad variará entre el 30 y el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa.