Precio de la gasolina hoy 15 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Las gasolineras más baratas en Madrid hoy miércoles, tanto en la capital como municipios cercanos
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¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de abril y cuáles son las gasolineras más baratas de Madrid? Ya sea que vivas en la capital o en alguno de sus municipios colindantes, seguro que tendrás interés en saber cuál es el coste de repostar hoy miércoles teniendo en cuenta que el precio sigue bastante elevado, si se compara a lo que se pagaba antes de que estallara el conflicto por la Guerra de Irán. Así que con todo lo sucedido, y a pesar de la rebaja del IVA en los combustibles, los conductores han tenido que adaptarse a una nueva realidad que por otro lado, les lleva a tener que buscar allí dónde es más barato llenar el depósito.
Puede que pienses que los precios están estancados, y aunque así lo parece, también es cierto que no cuesta lo mismo llenar el depósito actualmente que el coste que tenía la gasolina o el diésel antes de la guerra. De este modo, podemos ir buscando dónde nos cuesta menos repostar y más si tenemos en cuenta que hacerlo en la capital es posiblemente algo más caro que en las afueras o en algún municipio cercano. De este modo, y si tienes previsto coger hoy el coche, podemos darte los datos que ofrece siempre actualizados, el Ministerio de Transmisión Ecológica a través de su Geoportal de gasolineras y con ello, que sepas qué precio de media tiene hoy la gasolina y dónde se ubican las estaciones o gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 15 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A través de los datos que encontramos en Geoportal Gasolineras, estos son los precios más baratps para la gasolina y el diésel en Madrid y en municipios cercanos:
Gasolina 95
- Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,369 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l
- Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,389 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada, CC Loranca – 1,397 €/l
- Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,397 €/l
- Lavaplus – Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,397 €/l
- Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 108 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Av. Constitución, 225 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l
- Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,399 €/l
- Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l
- Lavaplus – Base Aérea, Carretera de la Base – 1,399 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l
- Plenergy – Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l
- Gasexpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l
- Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Av. Pablo Iglesias – 1,399 €/l
- Store Fuel – Torrejón de Ardoz, Calle Solana, 56 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,399 €/l
- Gasexpress – Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,399 €/l
- Plenergy – Torrejón de Ardoz, Premios Nobel, 1 – 1,399 €/l
- Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,399 €/l
Gasolina 98
- Alcampo – Torrejón de Ardoz – 1,469 €/l
- Alcampo – Madrid, José Paulete – 1,469 €/l
- Alcampo – Alcobendas – 1,479 €/l
- Alcampo – Alcalá de Henares – 1,489 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada – 1,498 €/l
- BP Río Corvo – Alcalá de Henares – 1,549 €/l
- Cepsa – San Fernando de Henares – 1,549 €/l
- BP Puente Arce – Alcalá de Henares – 1,559 €/l
- Cepsa A4 Pinto – Pinto – 1,559 €/l
- Cepsa Mayorazgo – Madrid – 1,569 €/l
- Galp – Navalcarnero – 1,579 €/l
- BP Taraza – Leganés – 1,579 €/l
- Shell Atalayuela – Madrid – 1,579 €/l
- BP San Peter – Madrid – 1,589 €/l
- BP La Gavia – Madrid – 1,589 €/l
- Shell Ricardo Tormo – Butarque – 1,589 €/l
- BP Nassica – Pinto – 1,589 €/l
- Galp – Alcalá de Henares – 1,599 €/l
- E.Leclerc – Aranjuez – 1,599 €/l
- BP San Fernando – San Fernando – 1,599 €/l
- Shell – Ciempozuelos – 1,599 €/l
- BP Guadalcanal – Madrid – 1,599 €/l
- BP Mayorazgo – Madrid – 1,599 €/l
- Cepsa La Gavia – Madrid – 1,599 €/l
Diésel
- Alcampo – Alcalá de Henares – 1,669 €/l
- Alcampo – Torrejón de Ardoz – 1,669 €/l
- Ballenoil – Alcalá de Henares – 1,669 €/l
- Alcampo – Fuenlabrada – 1,691 €/l
- Alcampo – Alcorcón – 1,691 €/l
- Lavaplus – Alcorcón – 1,691 €/l
- Ballenoil – Madrid M-607 – 1,699 €/l
- Alcampo – Madrid José Paulete – 1,699 €/l
- Alcampo – Alcobendas – 1,699 €/l
- Baratoil – Parla – 1,709 €/l
- Plenergy – Tres Cantos – 1,729 €/l
- Ballenoil – Tres Cantos – 1,729 €/l
- Ballenoil – Madrid Sagitario – 1,749 €/l
- Confor Auto – Alcobendas – 1,757 €/l
- Ballenoil – Getafe – 1,759 €/l
- T9 – Fuenlabrada – 1,759 €/l
- Ballenoil – Alcorcón – 1,759 €/l
- Ballenoil – Fuenlabrada – 1,759 €/l
- Petroprix – Fuenlabrada – 1,759 €/l
- Petroprix – Fuenlabrada – 1,759 €/l
- Ballenoil – Madrid Albasánz – 1,759 €/l
- Ballenoil – Leganés – 1,759 €/l
- Plenergy – San Lorenzo de El Escorial – 1,759 €/l
- Plenergy – Alcorcón – 1,759 €/l
- Plenergy – El Escorial – 1,759 €/l
El mapa de las gasolineras más baratas
El listado con precios de gasolina y diésel que acabamos de ver es el actualizado través del mencionado Geoportal de Gasolineras en el que podemos ver mediante una pequeña búsqueda filtrada, cuál es el precio del combustible para hoy en función de donde se vive. Nosotros te hemos mostrado Madrid pero si quieres hacer consulta a otra hora, o cualquier otro día, o vives en algún municipio en concreto, puedes obtener un listado mucho más concreto y también un mapa en el que verás ubicadas las gasolineras del listado. Como muestra puedes ver por ejemplo Alcorcón, que hemos buscado y que nos aparece así en el mapa, aunque si lo deseas puedes acercarte más y ver precios en un punto exacto que busques.