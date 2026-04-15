El BOE lo hace oficial: es festivo en estas comunidades de España durante la Feria de Abril 2026

Cada primavera cuando llegan las fechas de la Feria de Abril, muchos empiezan los planes para visitar Sevilla, pero son pocos los que saben que durante esta feria se celebra un día festivo que conviene tener presente. Pero ¿qué ocurre en el resto de Andalucía y de comunidades?, ¿hay algún día festivo? El BOE ya lo señala de modo que podemos decir que es oficial y que conviene saber bien la fecha del mencionado y también si surge cualquier otro día entre los días que se celebra la Feria,

Con el calendario de 2026 publicado en el Boletín Oficial del Estado, la respuesta a qué días son los festivos durante la Feria de Abril, se puede consultar sin demasiadas vueltas, aunque conviene fijarse bien en los detalles porque no es tan simple como parece a primera vista. Sobre todo porque lo que ocurre en Sevilla durante esa semana no tiene nada que ver con lo que pasa en el resto del país. La Feria marca el ritmo allí, sí, pero fuera de la ciudad la mayoría seguirá con su rutina habitual.

Cuándo cae la Feria de Abril en 2026

Para entender bien cómo afecta al calendario, lo primero es ubicar las fechas. En 2026, la Feria de Abril arrancará el 21 de abril, aunque en realidad lo hace cuando sea la madrugada del 20 al 21 ya que es cuando se produce el tradicional encendido del alumbrado, ese momento que marca el inicio oficial de la semana grande. A partir de ahí, serán cinco días seguidos en los que la ciudad cambia completamente de ritmo. La Feria se prolongará hasta el domingo 26 de abril, cuando tendrá lugar el cierre con los fuegos artificiales. Es decir, casi una semana entera que, sobre el papel, coincide con días laborables normales en la mayor parte del país.

El día clave que sí es festivo durante la Feria de Abril

Aquí está el punto que suele generar más confusión. Durante toda la Feria hay un único día que realmente cambia la rutina laboral en Sevilla: el miércoles de Feria. En 2026, ese día será el 22 de abril y aunque como decimos, es un día festivo, lo cierto es que debemos matizar al respecto ya que es una jornada festival local. Esto significa que sólo es no laborable en Sevilla capital (y en algunos municipios cercanos que lo adoptan), pero no en el resto de Andalucía ni, por supuesto, en otras comunidades autónomas.

Por qué no es festivo en toda España

Puede resultar curioso, sobre todo viendo la dimensión que tiene la Feria de Abril, pero no es un festivo nacional ni autonómico. La explicación es bastante sencilla ya que forma parte del grupo de celebraciones locales. Son los ayuntamientos los que deciden qué días se marcan como no laborables dentro de su municipio, y en el caso de Sevilla, ese miércoles de Feria se mantiene como festivo desde hace años.

Pero más allá de ahí, no hay ninguna obligación de extenderlo al resto del territorio. Esto es algo que suele generar confusión, sobre todo entre quienes no viven en Andalucía y asumen que, por su popularidad, la Feria implica días libres en más sitios y creen que tal vez van a poder acudir a la feria en esos días festivos que como decimos, no se producen.

Es por este motivo, que aunque el calendario diga una cosa, luego está la realidad. Y la realidad es que la Feria de Abril acaba influyendo mucho más de lo que parece ya que se recibe a mucha gente que viene de fuera, pero además en Sevilla, evidentemente, la actividad baja durante esa semana. Muchas empresas ajustan horarios, otras directamente reducen el ritmo y hay quien se pide días libres para disfrutarla entera. Y como decimos, fuera de Sevilla, el efecto también se nota. No porque sea festivo, sino porque hay movimiento. Gente que viaja, que se organiza para hacer una escapada rápida o que, si puede, intenta cuadrar unos días de descanso.

Cómo organizarte para la Feria aunque no tengas festivo

Con el calendario ya claro, conviene tener una idea sencilla en la cabeza y es que sólo Sevilla tiene un día festivo propio durante la Feria, el miércoles 22 de abril, y fuera de ahí no hay coincidencias relevantes en otras comunidades que permitan hablar de puente como tal. Esto, en la práctica, significa que la mayoría tendrá que encajar la Feria dentro de una semana normal de trabajo. Por eso, más que buscar festivos que no existen, lo más útil es mirar cómo cuadrar los días.

Hay varias opciones habituales. Hay quien aprovecha el fin de semana para acercarse un par de días, quien intenta alargar la estancia pidiendo uno o dos días libres, y también quien se organiza para ir entre semana aunque al día siguiente toque madrugar. Cada caso es distinto, pero todos pasan por lo mismo: planificar un poco. Al final, la Feria de Abril no depende tanto del calendario laboral como de las ganas de vivirla. Y por eso, incluso sin festivos de por medio, cada año vuelve a llenarse.