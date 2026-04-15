Alertas activadas en Madrid: la AEMET confirma un bajón térmico y anuncia algo «extraordinario»

La AEMET confirma un bajón térmico y anuncia algo extraordinario, las alertas en Madrid estarán activadas. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que los expertos no dudan en darnos algunas novedades que hasta el momento no sabíamos. La AEMET nos pone en una situación complicada, ante ciertos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

El corazón de España se prepara para hacer frente a un giro importante en el tiempo. Tocará estar a merced de una previsión del tiempo que parece que no trae demasiadas buenas noticias para aquellos que ya están empezando a hacer planes de fin de semana. Este bajón térmico no es el único fenómeno extraño al que deberán enfrentarse los madrileños, lo que nos espera es algo radicalmente diferente para el que quizás no estamos del todo preparados. Todas las alertas se activarán en Madrid ante la llegada de este elemento que puede incluso hacernos cambiar de planes en estas próximas jornadas.

Las alertas se activarán en Madrid

Será mejor que nos empecemos a preparar, el corazón de España será una de las zonas en las que tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Un giro radical que podría acabar convirtiéndose en algo que es realmente sorprendente.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será lo que nos marcará de cerca. Este tipo de elementos que tenemos por delante, pueden acabar siendo los que nos dará una sorpresa inesperada.

Madrid es uno de los puntos del país que ha vivido ciertas peculiaridades, de tal forma que tocará estar listos para afrontar un marcado cambio de tendencia que podría alejarnos de lo que sería habitual para esta época del año. Nos espera un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de una sorpresa en unos días en los que cada detalle cuenta.

Esta primavera llega con importantes cambios que pueden hacernos pensar en un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

La AEMET confirma el bajón térmico y anuncia algo extraordinario

Anuncia algo extraordinario lo que puede pasar en breve, estaremos muy pendientes de un cambio que puede ser esencial. Los expertos de la AEMET pueden darnos alguna que otra sorpresa referente a una comunidad de Madrid en la que vamos a ver importantes cambios.

Tal y como nos explica esta previsión de la AEMET: «Cielos velados de nubes altas con intervalos de nubes de evolución en la Sierra, durante las horas centrales. Temperaturas en ligero ascenso que será más acusado de las mínimas en la Sierra. Viento flojo variable tendiendo a suroeste durante las horas centrales».

Para el resto de España la situación puede ser similar, siguiendo a la misma previsión: «Se prevé una situación de estabilidad dominada por las altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados, excepto en el norte y oeste peninsular y en Baleares. En Galicia y área cantábrica, el acercamiento de un frente hará que se mantenga la nubosidad, siendo probable que se den precipitaciones débiles y, en zonas de montaña, nubosidad de evolución diurna. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto. Probables brumas y nieblas matinales en regiones del cuadrante noroeste peninsular.

Temperaturas en ascenso generalizado en la Península y Baleares, salvo en el noroeste peninsular, donde se esperan descensos ligeros. El ascenso se espera localmente notable en montañas del tercio oriental. En Canarias, sin cambios significativos, salvo algún ascenso ligero. Heladas débiles restringidas al Pirineo. Soplará un alisio moderado con posibles rachas fuertes en Canarias y de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares. Cierzo moderado en el Ebro, poniente en el Estrecho y viento del suroeste en los litorales de Galicia. En el resto, viento flojo de dirección variable, predominando la componente oeste»,

Es hora de empezar a preparar la manga corta y la ropa de temporada, lo que está por llegar es un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estos días en los que realmente podremos empezar a tener en mente algunos cambios que podrían ser claves, en estos momentos en los que cada detalle cuenta. Madrid se prepara para esta montaña rusa de temperaturas que tendremos en breve y que serán más acusadas en el fin de semana.