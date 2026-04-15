Nubosidad y brumas marcarán el día en toda la provincia, con bancos de niebla matinales en el interior de Álava que podrían repetirse al final del día. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, especialmente en los litorales de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que el viento soplará de forma suave, estableciéndose del norte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cubierto con riesgo de chubascos

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un manto gris que sugiere la posibilidad de algunas gotas a lo largo del día. La temperatura mínima ronda los 8 grados, mientras que el viento del noreste sopla suavemente a unos 5 km/h, creando una sensación térmica que se siente un poco más fresca. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 23 grados, ofreciendo un respiro cálido en medio de la humedad que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Ya por la tarde, el riesgo de chubascos aumenta, aunque no se espera que sean intensos. El cielo seguirá cubierto, manteniendo esa atmósfera melancólica que caracteriza a la ciudad. Con el sol asomándose tímidamente entre las nubes, la luz del día se irá desvaneciendo lentamente hasta la puesta del sol a las 20:54, dejando un rastro de colores suaves en el horizonte.

Nubes grises y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo parcialmente cubierto. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 6 km/h y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un ligero ascenso en la temperatura máxima que llegará a los 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría descender a 8 grados, lo que sumado a una humedad que alcanzará el 100% en algunos momentos, creará un ambiente algo agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían hacer acto de presencia en cualquier momento.

Guecho: ambiente cálido y nublado hoy

El día amanece en Guecho con una temperatura mínima de 10°C y un cielo que se presenta parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo hasta alcanzar los 18°C, con una sensación térmica que podría llegar a los 20°C. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se espera que el agua haga acto de presencia. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, lo que generará un ambiente algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 20°C. El viento soplará de manera suave, con ráfagas que no superarán los 30 km/h. Con la puesta del sol a las 20:54, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, lo que permitirá disfrutar de un agradable final de jornada.

Santurce: cielo algo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados. Aunque el cielo estará algo nuboso, las probabilidades de lluvia son mínimas y el viento soplará suavemente, creando un ambiente agradable para disfrutar de las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en alguna terraza, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo permitirá realizar las tareas diarias con comodidad. Aprovecha para salir y respirar aire fresco.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que la probabilidad de lluvia aumenta hacia la tarde-noche. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas, por si acaso, para disfrutar de un paseo sin sorpresas.