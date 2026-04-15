El Ejército de EEUU prepara su mayor salto militar con un cañón de 50 mm y capacidad automática que transforma el combate terrestre

EEUU prepara un gran salto militar con el nuevo Lynx XM30, el que en los próximos meses será el nuevo vehículo de combate de la infantería del Ejército de los Estados Unidos. Esta nueva arma militar llega para sustituir al clásico Bradley, que será retirado paulatinamente. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el próximo paso a nivel militar que prepara Estados Unidos.

Estados Unidos sigue renovándose mientras se encuentra en una guerra de Irán que sigue en punto muerto a la espera de que los ayatolás den su brazo a torcer. El conflicto de Oriente Medio ha dejado clara una certeza: es necesario renovarse armamentísticamente ante la amenaza que suponen los estados dictatoriales. Por ello, ya en su día Donald Trump pidió aumentar el gesto militar un 5% del PIB para todos los países de la OTAN, algo que se encontró con la posición de Pedro Sánchez.

Mientras el Gobierno de España sigue de espaldas a la realidad de lo que puede suceder en el mundo en los próximos años y Europa está en alerta ante todos los conflictos que le rodean, Estados Unidos prepara un salto militar con la adquisición de un nuevo vehículo de combate «hecho en América» que se adapta a todas las necesidades de la época y está listo para luchar contra las guerras tecnológicas que se avecinan.

El vehículo en cuestión es el Lynx XM30, que llega a Estados Unidos para sustituir al clásico M2 Bradley, que entró en servicio en los años 80 y que ya no es compatible con las tecnologías modernas. Así que, según informó en su día la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de Estados Unidos, el Pentágono tiene pensado adquirir 19 vehículos para el próximo año 2027. Mientras tanto, las empresas Rheinmetall Vehicles y General Dynamics Land Systems compiten en la fase final del proyecto.

El salto militar de EEUU

Esto forma parte del plan del Next Generation Combat Vehicle, que contará con una inversión de alrededor de 500 millones de dólares. Aquí que en los próximos meses el gobierno americano se hará con una nueva remesa de Lynx XM30 para que este vehículo de combate sea el nuevo vehículo de combate de infantería del Ejército de Estados Unidos.

El Lynx XM30 cuenta con todos los avances de las nuevas armas de guerra que están diseñadas para librar las guerras tecnológicas que vendrán en el futuro. Este carro de combate está pensado para librar en un campo de batalla saturado de sensores y drones. Por ello, se caracteriza por su capacidad de protección ante misiles, proyectiles, así como su defensa completa contra armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN).

Otra de las grandes virtudes del XM30 es la torreta no tripulada equipada con un cañón automático Bushmaster XM913 de 50 mm, que ofrece mayor alcance que el de su predecesor, que cuenta con un cañón de 25 mm. Este vehículo de combate también hace un cambio a la eficiencia, ya que estará desarrollado con una propulsión híbrida-eléctrica para reducir las señales acústicas y mejorar el consumo de combustible. Esto hará que tengan la capacidad de efectuar maniobras más ágiles en territorios más difíciles. Por lo que respecta a su compartimento de tripulación, el XM30 tiene una capacidad de 6,43 metros cúbicos con espacio para tres tripulantes y ocho soldados.

Así que desde hace unos años, entre Rheinmetall Vehicles y General Dynamics Land Systems trabajan en el diseño de un vehículo de combate que hará a Estados Unidos dar un salto en armamento militar. Las mejores predicciones hablaban del año 2027 como fecha de entrega de las primeras remesas, aunque se calcula que comiencen a operar a partir de la próxima década.

«El equipo Lynx reúne a algunas de las mejores empresas de tecnología de defensa del mundo y desarrollará un vehículo de combate de infantería moderno y verdaderamente revolucionario que garantizará que nuestros soldados puedan luchar, sobrevivir y vencer en los campos de batalla del futuro», declaró en su día Matthew Warnick, director general de American Rheinmetall Vehicles, cabeza visible de la empresa que sigue desarrollando el prototipo de este vehículo de combate.