Chaves y Montero citados a declarar por los ‘enchufes’ en la gran agencia de colocación del PSOE andaluz

La comisión de investigación reactivada en el Parlamento andaluz para esclarecer las corruptelas en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), entidad pública dependiente entonces de la Junta socialista de Andalucía, ha aprobado este martes la propuesta de comparecientes registrada por el Grupo Popular, que incluye al ex presidente andaluz Manuel Chaves, así como a la actual ministra de Hacienda y Función Pública y ex consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, y a otros ex consejeros socialistas como Javier Carnero -Empleo, Empresa y Comercio-, Antonio Ramírez de Arellano -Economía, Hacienda y Conocimiento-, José Sánchez Maldonado y Antonio Fernández -titulares de Empleo-, entre otros.

La comisión, activa ya en la pasada legislatura, buscará «depurar responsabilidades políticas» en torno al «enchufismo» en la «gran agencia de colocación del PSOE andaluz», además de poner el foco en el despilfarro de dinero público de los dirigentes de la entidad, según ha explicado el portavoz del PP en esta comisión de investigación parlamentaria de la Faffe, Erik Domínguez.

Recordemos que el pasado junio el jurado popular declaró culpable al ex director general de la Faffe, Fernando Villén, de dilapidar 32.566 euros en una docena de orgías en prostíbulos pagadas con el dinero de los andaluces. El socialista, que en 2008 entró en la Ejecutiva del PSOE-A, reconoció los hechos, pero alegó que aquello sólo ocurrió en «diez ocasiones» durante los siete años que estuvo al frente de la entidad. Además, explicó en el juicio que «cuando uno está en un local de esos, uno toma copas y eso afecta a las facultades».

Comparecencias

El portavoz del PP en esta comisión, Erik Domínguez, ha detallado además, según han informado a Europa Press fuentes populares, que se ha acordado también este martes que la próxima sesión procederá a fijar un calendario de comparecencias.

Domínguez ha subrayado que se mantiene así «la voluntad expresada desde el inicio de la legislatura de no interferir en el proceso electoral» -marcado por los comicios generales del próximo 23 de julio- y «desarrollar una labor seria y rigurosa que permita completar la depuración de responsabilidades políticas sobre los graves hechos que se produjeron en la fundación, desde enchufismo a uso fraudulento del dinero público destinado a los parados, y que también están siendo investigados en los juzgados».

La semana pasada, en la anterior sesión de esta comisión de investigación en la que únicamente están participando diputados del PP-A y Vox, el Grupo Popular hizo público su listado de comparecientes para este órgano de la Cámara sin incluir en él al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, tras «el reciente pronunciamiento de la Justicia sobre su estado de salud», según explicaron desde el PP-A.

La pasada semana, la comisión acordó también abrir un plazo hasta el próximo día 19 de julio, a las 12:00 horas, para que los grupos puedan solicitar la documentación complementaria que consideren oportuna.

Además de las propuestas mencionadas, la comisión ha resulto llamar también para comparecer en la misma al ya citado ex director general de la Faffe, Fernando Villén; a la ex presidenta económico financiera de la entidad, Ana Valls, o a los ex directivos Manuel Villén o Antonio Jiménez, entre otros.

«Depurar» responsabilidades políticas

El argumento del PP-A es dar «una nueva oportunidad» a los ex altos cargos y dirigentes citados en la anterior comisión de investigación y que no declararon, y con ello «esclarecer y depurar las responsabilidades políticas por el uso fraudulento de fondos públicos en el seno de la entidad», según sostuvo Domínguez la semana pasada.

El también presidente provincial del PP de Jaén argumentó que, al tratarse de una nueva comisión de investigación, «lo lógico es ofrecer a todos aquellos que no quisieron dar su testimonio en la pasada legislatura la posibilidad de acudir de nuevo ante la comisión y dar, ahora sí, explicaciones o aclaraciones sobre los graves hechos que se produjeron en la fundación».

«Consideramos necesario aclarar las posibles sombras sobre su acceso a ese puesto, dado el historial de la Faffe, que pasará a la historia por ser la gran agencia de colocación del PSOE andaluz», añadió Erik Domínguez.

Tanto el Grupo Socialista como Por Andalucía renunciaron a participar en esta comisión desde el momento en el que PP-A y Vox acordaron su reactivación tras quedarse sin aprobar en el Pleno del Parlamento el dictamen de la que se desarrolló en la pasada legislatura, debido a la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas, que se acabaron celebrando el 19 de junio de 2022.

El Grupo Mixto-Adelante Andalucía, que inicialmente sí se abrió a formar parte de esta comisión, también anunció posteriormente que se desmarcaría de la misma mientras el PP-A no se prestase a constituir otra comisión de investigación sobre los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía durante la pandemia de Covid-19.