Casi 100 colegios andaluces impartieron el programa de lengua árabe y cultura marroquí el curso pasado

Más de 1.800 alumnos de 95 colegios andaluces participaron durante el curso 2024-2025 en el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (Placm), según consta en una respuesta escrita de la Junta de Andalucía a una pregunta registrada por Vox.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, precisa que «el profesorado del PLACM es gestionado y financiado íntegramente por el Reino de Marruecos, en virtud del Convenio de Cooperación Cultural firmado entre el Gobierno de España y el de Marruecos, que también se ocupa de su selección y nombramiento», por lo que la Junta de Andalucía «no destina presupuesto para la financiación de este programa».

En el pasado curso escolar, el PLACM se impartió en 95 centros educativos con la participación de 1.810 alumnos, según ha detallado la consejera. Son cifras superiores a las registradas en los cursos 2023-24 (79 centros y 1.741 alumnos), 2022-2023 (90 y 1.958), 2021-22 (76 y 1.312) y 2020-21 (80 y 1.525), aunque inferiores a las de los cursos 2019-20 (113 y 2.700) y 2018-19 (108 y 3.407), año con más colegios y alumnos adheridos.

Recientemente, también en respuesta a una pregunta registrada por Vox, el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía publicó que 191 colegios andaluces impartieron la asignatura de Religión Islámica en el curso 2024-25.

Lengua árabe y cultura marroquí

Según recoge el Ministerio de Educación en su página web, el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí es un programa lingüístico y cultural que se remonta al Convenio de Cooperación Cultural entre los Gobiernos de España y Marruecos, firmado en 1980. El citado programa educativo se aplicó en 2012. Coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en nuestro país y por el Ministerio de Educación de España, los contenidos los imparten profesores funcionarios marroquíes.

Según el ministerio, los objetivos del programa son los siguientes:

Enseñar la lengua árabe y la cultura marroquí a los alumnos marroquíes y no marroquíes escolarizados en centros españoles de educación primaria y secundaria.

a los alumnos marroquíes y no marroquíes escolarizados en centros españoles de educación primaria y secundaria. Proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida.

respetando la del país de acogida. Asegurar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo español y en la sociedad española, desarrollando para ello valores de tolerancia y solidaridad.

Fomentar la educación intercultural, desarrollando valores de respeto entre las distintas culturas que coexisten dentro y fuera del ámbito escolar.

Cooperar con las familias y facilitar la comunicación con el profesorado a fin de establecer mecanismos que favorezcan su participación en el proceso educativo de sus hijos.

El ministerio recalca que existen dos modalidades de implementación, modalidad A (fuera del horario lectivo obligatorio) y modalidad B (dentro del horario lectivo obligatorio), y que la mayoría de los centros optan por desarrollar la modalidad A, es decir, como actividad voluntaria extraescolar.