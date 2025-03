Vox exige a Sánchez suprimir el programa de lengua árabe y cultura marroquí en los colegios andaluces

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha presentado este viernes una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento autonómico con la que busca retratar al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la supresión inmediata del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Andalucía (PLACM). La iniciativa, que solicita el respaldo de todos los grupos parlamentarios, tiene como objetivo, según los proponentes, «garantizar la cohesión social y nuestra identidad cultural, así como promover la adaptación de alumnos de origen extranjero a nuestra cultura».

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sido el encargado de anunciar esta medida en una comparecencia matinal, en la que ha calificado el PLACM como «un programa que atenta contra nuestra cultura y fomenta una cultura incompatible con la nuestra». Según Gavira, este programa «relega a la mujer a un plano secundario» y permite que «funcionarios marroquíes controlen e impartan estas materias en las aulas andaluzas, asumiendo incluso funciones de inspección en los colegios de la región». Estos agentes, financiados por el Gobierno de Marruecos a través de la Fundación Hassan II, serían, en palabras del portavoz, «elementos al servicio de naciones extranjeras» que operan en España «pagados también con los impuestos de los españoles y los andaluces».

Una iniciativa en expansión

Según datos del Ministerio de Educación, el PLACM no ha dejado de crecer en los últimos años. En el curso 2024-2025, este programa se imparte en 393 colegios de toda España, de los cuales 95 están ubicados en Andalucía, lo que representa casi el 25% del total. «Una vez más, somos la parte de España más afectada», ha denunciado Gavira, quien considera «inadmisible» que «la cuarta parte de los centros donde se imparte el árabe y se promociona la cultura marroquí estén en nuestra tierra».

El portavoz de Vox ha criticado duramente que «un Estado soberano ceda el control educativo de sus alumnos a otro país» y que, en lugar de fomentar la integración, «se promueva la segregación mediante la enseñanza de una cultura y una lengua ajenas a la nuestra, dentro de nuestras propias aulas y todo pagado con nuestros impuestos». Para Gavira, la verdadera integración pasa por «la incorporación de los inmigrantes a España bajo los principios y valores que nos definen como nación», y no por lo que considera «una rendición incondicional a todo lo que venga de fuera».

Rechazo a la financiación pública y apuesta por la cultura española

Vox ha exigido que no se destine «ni un solo euro público» a este tipo de programas, que califican como «incompatibles con nuestros valores». Asimismo, Gavira ha instado tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía a priorizar «la enseñanza de la lengua y la cultura españolas» en el sistema educativo. «Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para exigir al Gobierno de Sánchez la inmediata derogación del PLACM y la adopción de medidas urgentes que garanticen que el sistema educativo español esté bajo supervisión española, dirigido a construir una sociedad mejor y no al servicio de países y culturas incompatibles con nuestra identidad y soberanía», ha subrayado.

La guía del Ministerio

El PLACM, impulsado desde el Ministerio de Educación, cuenta con una guía específica para su implantación, tal como desveló OKDIARIO Andalucía. Según este documento, el programa incluye materiales y directrices para introducir la lengua árabe y la cultura marroquí en las aulas, algo que Vox interpreta como una cesión de soberanía educativa. La Fundación Hassan II, encargada de financiar a los docentes e inspectores marroquíes, tiene como misión, entre otras, enviar imanes a países europeos para «guiar» a las comunidades marroquíes residentes, lo que ha avivado las críticas sobre la influencia extranjera en el sistema educativo español.

En este sentido, Gavira ha insistido en que el programa no solo supone un riesgo para la cohesión social, sino que también cuestiona la autonomía de España en un ámbito tan sensible como la educación. «No podemos permitir que nuestros hijos sean educados bajo parámetros que no responden a nuestra historia ni a nuestros valores», ha concluido, dejando claro que Vox llevará esta batalla tanto al Parlamento andaluz como a la opinión pública.